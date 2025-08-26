Suurlähettiläskokous jatkuu Helsingissä – Stubbin puhe suorana kello 9

Presidentti Alexander Stubb puhuu tänään suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. MTV Uutiset näyttää puheen suorana tässä artikkelissa kello 9 alkaen.

Suomen ulkopoliittisen johdon ja ulkomaanedustustojen päälliköiden kolmipäiväinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. 

Aamun ohjelmassa on muun muassa presidentti Alexander Stubbin puhe.

Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä kansainvälisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Valtionjohdon linjapuheiden lisäksi kokouksessa keskustellaan monenkeskisen yhteistyön, taloudellisen turvallisuuden sekä muuttuvan maailmanjärjestyksen merkityksestä diplomatialle.

Pääministeri Orpo: Hyviä uutisia Suomen talouskasvusta

Ulkoministeri Valtonen: Puolustusmenojen kasvattamisella on kiire

