Eduskunnan kyselytunti tarjoaa taas tänään torstaiseen tapaan oppositiolle mahdollisuuden hiillostaa hallitusta ajankohtaisista aiheista. Pääaiheena oli mahdollinen Palestiinan valtion tunnustaminen. Lisäksi keskusta kysyi nuorisotyöttömyydestä.

Ensimmäisenä kysymysvuoron sai suurin oppositiopuolue Sdp. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman penää hallitukselta toimia Palestiinan tunnustamiseksi.

– Onko hallitus valmis ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa tunnustamaan Palestiinan? Presidentti on siihen valmis. Mikä on teidän kantanne pääminsiteri Orpo, Lindtman kysyi

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi hieman kiertelevän vastauksen, sillä hän ei suoraan ottanut kantaa tunnustamisen tarpeellisuuteen lähiaikoina. Sdp haluaisi tunnustamisen tapahtuvan ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa, jossa monet muut länsimaat aikovat tunnustamisen tehdä. Orpon mielestä YK:n kokous ei ole takaraja vaan tunnustaminen voi tapahtua myöhemmin.

– Tilanne on katastrofaalinen. Emme voi hyväksyä Israelin kansainvälisen lain vastaisia toimia Gazassa. Suomi tukee kahden valtion mallia. Liityimme Ranskan ja Saudi-Arabian julkilausumaan. Sen tien päässä on Palestiinan tunnustaminen, Orpo puhui.

Orpo ei vastannut suoraan, kun Lindtman kysyi pääministerin henkilökohtaista kantaa.

– Teemme töitä kahden valtion mallin eteen. 150 maata on jo Palestiinan tunnustanut, mutta se ei ole tuonut rauhaa, Orpo pohti.

– Tunnustaminen on erittäin suuri kysymys ja se jakaa mielipiteitä niin Suomessa kuin muualla. Myös hallituksen sisällä. Hallituksen toimintakyvyssä ei ole ongelmia, Orpo jatkoi.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoi jopa häpeävänsä hallituksen toimettomuutta Palestiina-kysymyksessä.

– Kansanmurha on vauvojen näännyttämistä nälkään, isovanhempien pommittamista. Minua hävettää Suomen puolesta. Jos hallitus ei kykene toimimaan kansanmurhan estämiseksi, mihin se kykenee, Virta moitti.

– On kohtuutonta väittää, että seuraamme sivusta. Olemme liittyneet julkilausumaan, joka luo tietä kahden valtion mallille. Antakaa arvoa sille, mitä me laajalla rintamalla teemme, jotta saadaan esimerkiksi apua perille, pääministeri Orpo vastasi.

Oppositiosta Sdp, vihreät ja Vasemmistoliitto sanovat, että Suomi on jäämässä historian väärälle puolelle.

Valtonen: Suomi ollut aktiivinen

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) korosti omassa puheenvuorossaan, että Suomi on pyrkinyt aktiivisesti esimerkiksi EU:ssa luomaan painetta myös Israelille sodan lopettamiseen.

Myös hallituspuolueista kuului puhetta Palestiinan tunnustamisen puolesta, kun kansanedustaja Eva Biaudet (r.) sai puheenvuoron.

– Aika ei ole ystävämme. Mitä voimme tehdä konkreettisesti tehdä, jotta lehdistö pääsee Gazaan, Biaudet kysyi.

– Voi myös olla niin, että tilanne Gazassa on huonompi kuin luullaan. Teemme töitä tulevalla YK-viikolla ratkaisujen eteen, ulkoministeri Valtonen vastasi.

Oppositio korosti moneen kertaan, että monet muut länsimaat ovat Palestiinan nyt tunnustamassa. Pääministeri Orpo muistutti,etteivät kaikki Euroopan maat ole vielä näin tekemässä.

– Muun muassa Tanska, Italia ja Baltian maat eivät ole nyt Palestiina tunnustamassa. Suomi tekee toki omat ratkaisunsa. Tunnustaminen on tehtävä, kun kahden valtion mallille on oikeat olosuhteet, Orpo puhui.

Opposition mukaan hetki tunnustamiselle olisi nyt.

Gaza on tragedia

Kristillisdemokraattien Peter Östman sysäsi vastuuta Gazan katastrofista Hamasille, joka tappoi yli tuhat israelilaista hyökkäyksessään lokakuussa 2023.

– Gaza on tragedia, mutta tämä on Hamasin strategia. Tunnustamisen sijasta olisi keskityttävä panttivankien vapauttamiseen ja siviilien kärsimyksen lievittämiseen molemmin puolin. Hamas käyttää kouluja ja sairaaloita. Siviiluhreja on näin vaikea välttää. Miten Hamas saadaan pois vallasta, Östman puhui.

Keskiviikkona oppositiopuolueet SDP, Vasemmistoliitto ja vihreät vetosivat hallitukseen sen puolesta, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion.

Palestiina-kysymys on hallitukselle vaikea, koska Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät ole tunnustamiseen valmiita. Monet muut länsimaat ovat kuitenkin Palestiinan tunnustamassa, jotta kahden valtion malli ei tuhoutuisi Israelin sotatoimien alle.