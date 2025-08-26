MTV Israelissa: Shireen, 29, ei halua enää kutsua itseään palestiinalaiseksi

Israelissa Hamasin hyökkäys lokakuussa 2023 kiristi maassa asuvien arabien ja juutalaisyhteisöjen välejä.

Israelin väestöstä noin 20 prosenttia on arabeja, jotka elävät monilla alueilla juutalaisenemmistön joukossa. Heistä suurin osa on palestiinalaisia.

29-vuotias kolmen lapsen äiti Shireen Aklin asuu Tel Avivissa Jaffassa, kuten moni Israelin arabi. Palestiinalaiseksi hän ei enää koe itseään.

– En enää tunnistanut itseäni palestiinalaiseksi, koska jos palestiinalaisuus tarkoittaa sitä, että haluan hävittää kaikki juutalaiset, en halua olla osa sitä, Aklin kertoo.

Shireen katkoi välinsä vahvasti islamistiseen perheeseensä muutama vuosi sitten halutessaan erota aviomiehestään. Perhe ei hyväksynyt eroa ja yritti tappaa Shireenin. Hän kertoo väkivallan olleen toistuvaa ja arabiyhteisössä yleisesti hyväksyttyä.

– Ensimmäisellä kerralla, kun minua lyötiin koko naapuruston edessä, olin vakavassa tilanteessa, jossa minua hakattiin ja paiskottiin autoani vasten, ja soitin poliisille. Koko naapuruston mukaan olin häpeämätön, kun soitin poliisit perheeni perään. Kaikki vain katsoivat, eikä kukaan tullut auttamaan, Aklin kertoo.

Israelin demokraattisen instituutin tilastojen mukaan arabiyhteisöön kohdistuva väkivalta ja arabikansalaisten murhat ovat kasvaneet vuosittain.

Vuonna 2023 Israelin arabeita murhattiin 244, kun vuonna 2018 luku oli 71. Raportissa ei eritellä, ovatko väkivaltatapaukset ja rikokset arabiyhteisön sisäisiä vai ei.

Abdelrahman peittää palestiinalaisuutensa

Hamasin hyökkäyksen jälkeen Israelissa pelättiin arabi- ja juutalaisyhteisöjen kääntyvän toisiaan vastaan. Pahimmalta säästyttiin, mutta pelkoa ja syrjintää on silti.

51-vuotias Abdelrahman Natour kertoo, että hänen on peitettävä palestiinalaisuutensa, jotta ovet avautuvat parempaan elämään, tai edes ostoskeskukseen.

– Kauppakeskukseen pääsee sisään, kunhan ei näytä arabilta. Minulla on punainen lippis ja huivi, ja tiedän miten pukeutua, etten näyttäisi palestiinalaiselta, Natour kertoo.

Hänen ratkaisunsa sopuisaan yhteiseloon arabi- ja juutalaisyhteisöjen välillä Israelissa olisi se, että myös juutalaisenemmistö opiskelisi arabian kulttuuria ja kieltä.

– Nyt israelilaiset tietävät meistä vain herkullisen kahvimme, ruokamme ja karkkimme, Natour sanoo.

Shireen ei usko rauhaan Israelin alueella

Shireen Aklinin mukaan arabiyhteisössäkin on puutteita hepreankielentaidoissa. Eikä hänen mukaansa syrjintä ja tuomitsevat ennakkoluulot kohdistu vain juutalaisenemmistöltä arabivähemmistölle.

– Voit mennä myös arabien luo ja kysyä heiltä, mitä mieltä he ovat juutalaisista. Jos et kerro äänittäväsi heitä, he voivat hyvinkin kertoa olevansa todella juutalaisvastaisia. Olen kuullut monesti, kuinka heidän mukaansa juutalaisten ei kuuluisi olla täällä, Aklin kertoo.

Rauhaan Aklin ei usko tällä alueella. Hän kuitenkin huomauttaa, että harvassa maassa on täydellistä rauhaa ja harmonista yhteiseloa.

– Miksi siis kaikki se, mitä muualla tapahtuu, ei saa samanlaista julkisuutta kuin mitä Israel saa nyt? Aklin kysyy.

Ehkä siksi, että harva maa käy sotaa oman maan vähemmistön perheenjäsenten ja ystävien kanssa.