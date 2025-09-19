Suomen hallituksen Palestiina-kanta on auki. Perussuomalaisten Wille Rydmanin mukaan nyt ei ole tunnustamisen aika. SDP:n Pinja Perholehto on eri mieltä.

Tulevana maanantaina YK:lla on kokous, jossa monet merkittävät maat, kuten Ranska ja Britannia aikovat tunnustaa Palestiinan valtion.

Suomen hallituksen kanta on auki. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset vastustavat Palestiinan valtion tunnustamista.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa istuva Wille Rydman kertoo, että Palestiina-kysymyksestä ei tällä hetkellä käydä varsinaista keskustelua.

– Olemme tietysti kuulleet ulkoministeriä asiassa ja ulkoministeriön edustajia moneen kertaan, mutta marssijärjestyshän tällaisissa tunnustamiskysymyksissä on selvä eli presidentti tekee päätöksen, mutta tarvitsee hallituksen esityksen, hän sanoi Huomenta Suomessa.

– Lienee selvää, että hallitukselta ei tässä vaiheessa tällaista esitystä ole tulossa.

Perholehto: Tunnustaminen lisäisi painetta Israelia kohtaan

SDP kannattaa Palestiinan valtion tunnustamista. Huomenta Suomessa vierailleen puolueen kansanedustaja Pinja Perholehdon mukaan pohjimmainen kysymys on, että tilanteessa, jossa esimerkiksi YK:n mukaan Gazassa on nälänhätä ja aidosti hyvin vaikea katastrofaalinen humanitaarinen tilanne, tulisi Suomen tulisi käyttää käytettävissä olevat keinot.

– Varmaan on ihan reilua tunnustaa, että Palestiinan tunnustaminen itsessään ei vielä tilannetta muuta, mutta se on yksi keskeinen tapa lisätä painetta Israelia kohtaan.

Perholehdon mukaan tilanteessa, jossa myös moni Suomen verrokkimaa on niin tekemässä ja liike asian ympärillä on suurin kenties vuosikymmeniin, olisi oudompaa päättää olla tunnustamatta Palestiinaa.

Rydman: Aika ei ole oikea

Rydmanin mielestä nyt ei ole oikea hetki Palestiinan tunnustamiselle. Hänen mukaansa olennaista olisi saada tilanne, jossa osapuolet pystyisivät edes keskustelemaan tai sopimaan jollain tavoin asioista.

– Nyt ollaan aika kaukana siitä.

– Suomella on ollut aika pitkä linja siinä, että ulkopolitiikkamme perustuu realismiin ja meillä on sellaisiakin valtioita, kuten vaikka Taiwan, jotka ovat ihan todellisia valtioita, mutta ulkopoliittisen realismin syistä emme kuitenkaan virallisesti tunnusta valtion olemassaoloa. Valtiolla pitäisi olla tunnustetut rajat ja selvä hyväksyttävissä oleva hallinto ennen kuin tällaisen tunnustamisen saralla olisi järjellistä edetä.

Perholehdon mukaan Taiwanin tilanne ei ole kansainvälisesti verrannollinen Palestiinaan.

– Palestiina täyttäisi ihan kohtuullisen hyvin valtion tunnusmerkit lukuun ottamatta sitä, että Israel miehittää Palestiinaa.

Hän lisää, että vaikka monet muutkin maailman konfliktit ovat tärkeitä, ei tuo pohdinta juurikaan tuo mitään lisää Palestiina-keskusteluun.

Rydmanin mukaan Suomen linjana on ollut, että kovin keskeneräisiin konflikteihin ei oteta tunnustuksellista asennoitumista.

– Nähdäkseni on myös hyvä kysyä, missä määrin esimerkiksi tällainen tunnustamisprosessi tosiasiallisesti edesauttaa kestävän rauhan syntymistä.

Hän huomauttaa, että Palestiinan on tunnustanut valtaosa maailman maista, mutta siltikin tilanne on se mikä on.

– Tätä taustaa vasten näkisin, että tilanteessa, jossa Israel katsoo, että mitä tahansa he tekevät, on koko maailma aina heitä vastaan, Suomen toiminta tunnustaessaan ei varmaan auttaisi Suomen mahdollisuuksia toimia välittäjänä myöhemmässä vaiheessa tilanteen kestävämmäksi ratkaisemiseksi.

