Palestiinan valtion tunnustamisesta on hallituksessa erimielisyyttä.

Erityisesti vasemmisto-oppositio käyttää tilaisuutta hyväkseen ja antaa ymmärtää, että kansanmurha Gazassa loppuisi, jos Suomi vain tunnustaisi Palestiinan. Näinhän ei tietenkään ole, toteaa politiikan toimittaja Vesa Kallionpää kommentissaan.

Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat Palestiinan valtion tunnustamista. Niiden mielestä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linja on, että tunnustaminen edellyttää Israelin ja Palestiinan yhteistä näkemystä niin kutsutusta kahden valtion mallista. Ainakin kristillisdemokraattien todelliset perustelut ovat myös uskonnollis-ideologisia.

Kokoomukselle ja RKP:lle tunnustaminen voisi käydäkin. Niitä arveluttaa ehkä vain Suomelle tärkeät suhteet Israelia tukeviin Yhdysvaltoihin. Hallitukselle tilanne on kiusallinen – varsinkin kun presidentti Alexander Stubb on ilmoittanut hyväksyvänsä Palestiinan tunnustamisen, jos hallitus sitä esittää.

Oppositiolle asetelma on herkullinen. Keskusta tosin on asiassa maltillinen ehkä osin omien kannattajien mielipiteiden vuoksi ja osin siksi, että se taistelee samoista äänestäjistä perussuomalaisten kanssa.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sen sijaan höykyttävät hallitusta Palestiina-kysymyksellä kaikin voimin. Osin syy voi olla ideologinen, mutta pääsyy on poliittinen. Hallitusta pitää haukkua, kun hyvä tilaisuus on, jotta se mahdollisesti toisi omalle puolueelle lisää kannatusta.

Sota ei lopu, vaikka Suomi löisi nyrkkiä pöytään

Opposition hallitukseen kohdistama Palestiina-kritiikki on jatkunut jo pitkään. Se jatkui tänään myös eduskunnan kyselytunnilla. Puheet tosin saivat ajoittain jo hieman tyylittömät mittasuhteet, kun Palestiinan tunnustamista vaadittiin naisten ja lasten tappamisen sekä kansanmurhan lopettamiseksi.

Loppuisiko sota Lähi-idässä ja siviilien tappaminen Gazassa, jos Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion ja löisi nyrkkiä pöytään? Näinhän ei tietenkään ole. Jo vajaat 150 maata on tunnustanut Palestiinan, mutta terroristijärjestö Hamasin aloittama ja Israelin jatkama sota ei ole loppunut.

Israel ei näytä välittävän pätkääkään Palestiinan muodollisista tunnustamisista. Käytännössä vain Yhdysvalloilla voisi olla riittävästi valtaa ja voimaa vaikuttaa sodan kulkuun, mutta tähän asti se on antanut Israelille tukensa.

Myöskään Hamas ei ole antanut periksi ja pitää edelleen vielä elossa olevia israelilaisia panttivankeja maanalaisissa piiloissaan. Taistelu jatkuu ja sekä panttivangit että palestiinalaiset siviilit kärsivät.

Suomi ja hallitus kannattavat kahden valtion mallia, jossa sekä Israelin turvallisuus että Palestiinan itsenäisyys turvattaisiin. Lisäksi Suomi pyrkii vaikuttamaan tulitauon ja rauhan aikaansaamiseen sekä antamaan humanitaarista apua Gazaan. Suomi allekirjoitti Ranskan ja Saudi-Arabian aloitteesta tehdyn julkilausuman, jossa kannatetaan kahden valtion mallia ja vaaditaan rauhaa Lähi-itään. Suomi myös tuomitsee kansanvälisen oikeuden rikkomiset.

Mutta milloin rauha tulee, on vielä arvoitus. Se sen sijaan melko varmaa on, että SDP tekee Palestiinan tunnustamisesta välikysymyksen, johon oppositiosta ehkä ainakin vihreät ja vasemmistoliitto yhtyvät.