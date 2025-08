Pöllöraati keksi luovan ratkaisun, miten hallitus ei kaatuisi, vaikka Palestiina tunnustettaisiin

Pöllöraadissa pohdittiin Palestiinan tunnustamiseen liittyviä näkökulmia.

Palestiinan valtion mahdollinen tunnustaminen sai lisää kierroksia presidentti Alexander Stubbin painavasta ulostulosta, jossa hän kehotti hallitusta tekemään asiasta esityksen ja ilmoitti samalla, ettei aio puuttua hallituksen riitoihin.

Stubbin ulostulo ei yllättänyt Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkaria.

– Stubb on suhtautunut tunnustamiseen myönteisesti koko ajan ja todennut, että Suomi tunnustaa muiden isojen EU-maiden perässä.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen arvioi, että Palestiinan tunnustamisen käytännön vaikutukset ovat vähäisiä, mutta symbolinen merkitys on kasvanut. Suomi ei halua joutua vääriin seuroihin, joten paine tunnustamiseen on kasvanut.

– Israelin toimia Gazassa ei pidetä kohtuullisina, ja tunnustamisella halutaan lisätä kansainvälistä painetta, jotta gazalaiset pysyisivät hengissä, Ahtiainen sanoo.

Junkkari toteaa, että tunnustamisella on väliä, sillä Suomi ei halua joutua leimatuksi väärään leiriin.

Uuden Jutun toimittaja Eeva Lehtimäen mukaan viime kädessä kortti on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla. Trump voisi painostaa Israelia ja saada asiat liikahtamaan oikeaan suuntaan. Junkkarin mukaan maailman yleinen mielipide tunnustamiseen on kääntynyt hyvin vahvasti ja Trumpinkin sävy on muuttunut hänen myöntäessään Gazan nälänhädän.

Kaatuuko hallitus Palestiina-kysymykseen?

Pöllöraatilaiset pitivät mahdollisena, että Palestiinan tunnustamisesta voi kehittyä hallituskriisi. Junkkarin mukaan hallituksessa on neljä puoluetta, joista kaksi suhtautuu myönteisesti tunnustamiseen, kristillisdemokraatit jyrkän kielteisesti ja perussuomalaiset kielteisesti.

Esityksen laatimiseksi kristillisdemokraattien pitäisi unohtaa yksi keskeisimmistä periaatteistaan.

– Vaikea nähdä, että siihen taivuttaisiin ja se voisi johtaa KD:n lähtöön hallituksesta, Junkkari arvioi.

Lehtimäki uskoo, että KD ei voi perääntyä ilman vakavaa kolhua identiteetilleen. Hän pohtii, voisiko löytyä luova ratkaisu.

– Esimerkiksi siten, että KD saisi luvan äänestää tyhjää eli vastaan. Esitys ei kaatuisi, koska opposition tuki olisi vahva, Lehtimäki sanoo.

Millaisen kuvan Suomi haluaa antaa itsestään? Kaatuuko hallitus? Katso koko lähetys yltä.