Rasvamaksatauti ei ole vain aikuisten ongelma – yksi asia "suoraan yhteydessä pienempään sairastusmisriskiin"

Rasvamaksa on Suomen yleisin maksasairaus, jota esiintyy jopa neljäsosalla aikuisväestöstä, Munuais- ja maksaliitto kertoo tiedotteessaan. Joka viidennellä maksan rasvoittuminen on edennyt maksatulehdukseksi, joka puolestaan voi johtaa maksakirroosiin ja maksasolusyöpään. Rasvamaksa on maksasolusyövän merkittävin syy.