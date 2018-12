Elisasta tuli ensimmäinen Special Lucia: ”Kauneutta, vähän romantiikkaa, a vot!”

Virallinen Lucian päivä lähestyy, mutta erilaisia erikoislucioita on jo valittu eri puolilla maata. Lucia-perinne on vahvistunut viime vuosina muun muassa Lucia-mummojen valinnoilla, onpa keski-ikäinen oluesta pitävä mieskin saanut Luciano-kilpansa. Uusimpana ideana on Special Lucian valinta.