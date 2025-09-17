72-vuotias Tuire Koskinen vei siskonsa kanssa äitinsä juhlistamaan tämän pitkää ikää maanantaina Tampereen keskustaan, jossa iloiset spontaanit kohtaamiset yllättivät "polttariporukalla" matkalla olleen kolmikon.

Tamperelaisen Tuire Koskisen ja Sari Lahovuoren äidillä Helga Lahovuorella oli maanantaina erityinen päivä, jota harva pääsee kokemaan. Hänellä tuli täyteen kolminumeroinen luku, huikeat sata vuotta elettyä elämää.

Koskinen ja Lahovuori halusivat juhlistaa äitinsä merkittävää virtsanpylvästä myös ikimuistoisella retkellä ja päättivät yllättää hänet kunnolla.

Noin puoli yhden aikoihin kolmikko aloitti juhlinnan viemällä äidin pienelle ajelulle lähikuntiin.

Tämän jälkeen he palasivat Tampereelle, jossa lähdettiin ensimmäiseksi ratikka-ajelulle. Ajelun jälkeen suunta jatkui keskustaan.

Kiertely toteutettiinkin Koskisen mukaan ”polttariporukkamaisesti”.

Esimerkiksi koko matkan aikana äidin kaulassa komeili Koskisen tekemä kyltti, jossa luki ”täytän tänään 100 vuotta, saa onnitella”.

– Ennen kun lähdettiin kotoa näytin hänelle kylttiä ja hän oli, että ilman muuta laitan kaulaan, Koskinen kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Kyltin ansiosta monia yllättäviä kohtaamisia syntyi päivän aikana.

Osa pysähtyi laulamaan, osa näytti peukkua ja hymyili, osa onnitteli – jopa lahjoja annettiin yllättäen.

Koko retken ajan Helga Lahovuori kantoi mukanaan Tuire Koskisen tekemää kylttiä.Tuire Koskinen

Tervehtijöitä vauvasta vaariin

Ratikka-ajelun aluksi harva pysähtyi onnittelemaan ja monet pyrkivät ”suomalaiseen tapaan” katsomaan muualle. Yhden rohkaistuminen kuitenkin rohkaisi myös muita.

– Nuori poika tuli ensimmäisenä juttelemaan ratikassa. Sitten sen jälkeen alkoivat muutkin juttelemaan ja onnittelemaan.

Retken aikana tervehtijöitä olikin lopulta aina "vauvasta vaariin".

Ajelun jälkeen kolmikko siirtyi Kauppahalliin, jossa tunnelma oli Koskisen mukaan hyvin vastaanottava. Siellä yhä useampi pysähtyi nähdessään synttärisankarin.

– Todella moni kertoi, että ei ole ennen nähnyt elävänä satavuotiasta ihmistä. Pari lastakin tuli ja sanoi, että ei voi olla totta. Paljon hämmästelyä.

Yhden onnittelijaryhmän koira tuli myös onnittelemaan syntymäpäiväsankaria kahvittelun lomassa Kauppahallissa.Tuire Koskinen

Koskinen kehuukin ihmisten vilpitöntä ihailua ja lähestymistapaa.

– Äiti oli hyvän tahdon lähettiläs, ihmiset hymyilivät ja tulivat onnittelemaan, onnittelulauluja tuli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Parhaiten päivältä on jäänytkin mieleen kokonaisuus. Tosin ”flash mobin kaltainen” kohtaaminen Kauppahallista kosketti erityisesti.

– Ehkä se ensimmäinen laulu heti kun se tuli ja kysyttiin, että onko toivelaulua. Se vapautti. Lauloimme yhdessä ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie”, mikä on äidin lempi laulu.

Kauppahallin jälkeen kolmikko siirtyi Sokokseen, jonne pääsee hallista sisäkautta. Myös tällöin oli luvassa erityinen yllätys.

– Yhtäkkiä myyjä juoksee luoksemme ja ojensi kukan. Sitten toinen tuli perässä ja ojensi hajuvesipullon.

– Emme olleet huomannut, että kukaan olisi huomannut. Ihana yllätys.

Koskisen mukaan kohtaaminen tuli täysin yllätyksenä niin siskoksille kuin syntymäpäiväsankarille.

Vielä hajuvettä ei ole Koskisen mukaan raaskittu avata ja se on tällä hetkellä Helga Lahovuoren kotona.

Tavaratalovierailun jälkeen viimeisenä etappina oli Hämeenkatu, jossa yksi nainen ojensi kauniin suklaakonvehtirasian ja onnitteli vuolaasti. Myös muita muistamisia tarttui matkaan.

– Yksi antoi suklaakarkin ja joku antoi vetoketjuun laitettavan hymynaaman ratikassa.

Tavaratalolla myös työntekijät tulivat tervehtimään. Tuire Koskinen

Onnitteluja satelee

Retken jälkeen kolmikko oli siirtynyt takaisin äidin luokse. Koskisen mukaan Lahovuori olikin ollut hyvin tyytyväinen päivän kulkuun.

Kotona kävikin illan mittaan vieraita onnittelemassa tuoretta satavuotiasta.

– Aina kun kysyttiin, että oliko hyvä päivä niin äiti vastasi, oli kyllä oli.

Sokoksen työntekijät antoivat myös oman muistamisensa.Tuire Koskinen

Illalla Koskinen julkaisi päivityksen myös paikalliseen puskaradio -ryhmään Facebookissa, jossa kertoi päivän kohtaamisista.

Tiistaina iltapäivällä julkaisuun oli kertynyt reaktioita jo yli 3,5 tuhatta ja yli 500 kommenttia, jotka olivat täynnä onnentoivotuksia.

Vielä toivotuksia ei Koskisen mukaan ole ehditty käydä äidin kanssa läpi.

– Kaikki kommentit aiomme lukea äidille, jokaista tykkäystä emme oikein voi, kun niitä on niin paljon.

Koskinen sanookin, että retkelle lähtiessä erityisiä odotuksia ei siskoksilla ollut.

– Olemme todella iloisia ja otettuja, että tämä sai näin positiivista näkyvyyttä.

– Puskaradiossa usein tulee todella paljon ilkeitä kommentteja, mutta tässä niitä ei ole löytynyt. Ihmisten vilpittömyys on yllättänyt positiivisesti, että niin moni haluaa onnitella.

Tampereen pormestari on myös muistanut 100-vuotiasta kortilla.Tuire Koskinen

Lisää juhlintaa luvassa

Idea retkelle syntyi Koskisen mukaan täysin hänen mielikuvituksensa tuotoksena.

– Haluamme järjestää äidille kaikenlaista. Löytyy sellaista idearikkautta, sisko on harrastajanäytteli niin hän lähtee myös innolla mukaan.

– Iän myötä on ujous karsiutunut, niin kehtaa tehdä. Haluamme aidosti ilahduttaa äitiämme ja tiedämme, että äiti tykkää. Olemme niin kiitollisia, että on satavuotias äiti meillä, Koskinen sanoo.

Yllätyksenä retkellä tuli ihmisten avoimuus ja vastaanottavaisuus – kaikki kohtaamiset olivat täysin spontaaneja eikä niitä oltu suunniteltu etukäteen.

Mitään vastaavaa siskokset eivät ole aiemmin järjestäneet, mutta monenlaista on päästy silti tekemään. Koskisen mukaan he haluavat ilahduttaa äitiään aina mahdollisuuksien mukaan ja tarjota ikimuistoisia hetkiä niin kauan, kun se on vielä mahdollista.

Kuvassa Sari ja Helga Lahovuori.Tuire Koskinen

Viime aikoina ohjelmassa onkin ollut ratikka-ajeluita ja kahvitteluja. Pidempiäkin reissuja on ehditty tehdä.

– Äiti on Karvialta kotoisin niin siellä kävimme pari viikkoa sitten ja tapasimme kunnanjohtajaa.

Koskisen mukaan kunnanjohtaja ilahtui vierailusta suuresti eikä sitä oltu suunniteltu etukäteen.

Seuraavana viikonloppuna Helga Lahovuoren syntymäpäivää juhlistetaan vielä virallisesti. Myös vierasluku sopii teemaan, vaikka aivan kaikki kutsutut eivät pääsekään paikalle juhlistamaan.

– Sata ihmistä on kutsuttu, isot juhlat on tiedossa.

Lahovuorella onkin seitsemän lasta, eli sukua riittää. Kaikki vieraat eivät ole sukulaisia, vaan myös muita on tulossa paikalle.

– Musiikkia, puheita ja muuta pientä hauskaa on luvassa. Siskon kanssa olemme suunnitelleet, että muutkaan sisarukset eivät vielä tiedä kaikkea.

Pitkän iän salaisuus?

Koskisen mukaan moni onkin kysynyt äidiltä syntymäpäivän tienoilla, mikä on salaisuus tämän pitkään ikään.

Koskinen kertoo arvioineensa sisaruksiensa kanssa, että syynä lienee äidin elämän asenne.

– Älä kallista korvaasi ilkeyksille, ei puhuta pahaa toisista. Ei auta olla kateellinen toisille, ettei tule mieli katkeraksi. Sellainen hyvä elämänasenne ja että on sujut itsensä kanssa.

– Tietysti varmasti myös geenit ovat syynä, joihin ei voi vaikuttaa, mutta nämä ovat niitä asioita, joihin voi itse vaikuttaa.

Äidin asenne elämään on tarttunut Koskisen mukaan myös häneen ja hänen sisaruksiinsa. 72-vuotias Koskinen sanookin, että sisarukset auttavat toisiaan aina tarpeen tullen. Sisaruskatraaseen mahtuu mukaan monesta ikäluokasta.

Hänen siskonsa Sari Lahovuori on 60-vuotias, jonka kanssa Koskinen kertookin touhuavansa usein monenlaista.

– Olemme kaikki sisarukset hyvissä väleissä ja noudatamme tätä. Nämä ovat nämä äidin ja isän opit.