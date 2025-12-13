Jouluviikon säässä on luvassa käänne, ja toive valkoisen joulun ihmeestä elää edelleen.
Kuluvana viikonloppuna Suomessa nautitaan pakkaskeleistä, mutta ensi viikolla sää näyttäisi lauhtuvan.
– Viimeinen kokonainen viikko ennen joulua on aika vetistä kyytiä, MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
Toive valkoisesta joulusta silti elää edelleen.
– AIka usein, muistan omalta uraltani sen tilanteen, että se pieni lumikerros on tullut maahan joulun aluspäivinä tai vasta jouluaattona, Rintaniemi sanoo.
Käänne juuri jouluksi
Jouluviikon säässä on luvassa käänne.
– Vaikka lämpötila on edelleen hieman keskimääräistä lämpimämpi, meille on muodostumassa tähän sulkukorkeapaine joulun ajaksi, Rintaniemi kertoo.
Rintaniemen mukaan korkeapaine tietää kuivaa säätä – ja tässä tapauksessa myös pakkassäätä.