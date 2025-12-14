Airfryerilla voit paistaa kätevästi vaikka vain pienen määrän pipareita.

Jo monesta keittiöstä löytyvä airfryer eli kiertoilmakypsennin sopii myös jouluherkkujen valmistukseen.

Kotitalousopettaja Arja Elina Laine vinkkaa kirjassaan Airfryer – Kotikokin keittiössä (Readme 2024), että airfryerilla voi paistaa esimerkiksi pikkuleipiä, kuten vaikkapa piparkakkuja.

Airfryerin paistolämpötila ja -aika ovat tarkkoja, joten piparit valmistuvat kätevästi. Airfryerilla voit myös helposti leipoa vain pienen määrän. Esimerkiksi 100 grammasta taikinaa saat noin 6–8 piparia, Laine vinkkaa.

Voit käyttää sulatettua valmistaikinaa tai tehdä piparitaikinan itse.

Huomioi turvallisuusriski!

Tarkkaile, paistaako airfryerisi kevyet leivonnaiset ilman, että ne kääntyilevät tai jopa lentävät.

Jos näin käy, lisää paperin reunoihin painoksi piparitaikinapallot tai pikkulusikat (kuumennuksen kestävät), jotta paperi ei lennä ilmavirtauksessa. Lentävä leivinpaperipala voi pahimmillaan syttyä palamaan airfryerissa.