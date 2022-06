Helsingissä 80-vuotinen perinne pelastaa monen lapsen kesän – "Outsan" kipinä syttyi 55 vuotta sitten: "Se on melkein sama kuin elämän tarkoitus"

MTV Oy / Onni Ojala MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi. Seuraa jatkuvaa lähetysvirtaa yhden ruudun kautta osoitteessa mtvuutiset.fi ja mtv.fi.

Helsingin itäosissa sijaitseva Leikkipuisto Lampi kylpi torstaiaamupäivänä auringonpaisteessa. Käsinkosketeltavan iloista tunnelmaa värittivät lasten kiljahdukset ja naurahdukset sekä kymmenien ihmisten puheensorina.

Vaikka leikkipuisto on alueen ihmisille tärkeä kohtaamispaikka kesät talvet, sen merkitys on erityinen juuri kesäisin, koulujen päätyttyä.

Puistossa on nimittäin pidetty tiukasti kiinni kesäperinteestä, joka on kerännyt lapset yhteisten ruokapatojen ääreen jo kahdeksan vuosikymmenen ajan.

– Toivon, että saataisiin sata vuotta täyteen tätä perinnettä, puiston vastaava ohjaaja Joni Haikola sanoo.

Onko ilmaisen ruokajakelun tarve lisääntynyt koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan takia?

Perinteen juuret kantavat sota-aikaan

Perinne ei elä vain Leikkipuisto Lammessa vaan kymmenissä helsinkiläispuistoissa.

Julkinen ruokajakelu käynnistettiin Helsingissä vuonna 1942 – siis keskellä toista maailmansotaa, joka osaltaan aiheutti suomalaisperheissä elintarvikepulaa.

Ajatuksena oli tarjota lapsille mahdollisuus edes yhteen lämpimään ateriaan päivän aikana.

Ja tuo ajatus kantaa edelleen.

Ruokaa jaetaan Leikkipuisto Lammessa kaikille alle 16-vuotiaille lapsille – vaikkakaan ikää ei kukaan linjastossa kysele, saati tarkasta.

– Pidämme huolen, että kaikki, jotka tulevat jonoon lautasen kanssa, saavat kyllä ruoan. En ole 35 vuoden aikana joutunut keneltäkään henkilöllisyystodistusta kysymään, ohjaaja Outi ”Outsa” Söderlund kertaa MTV Uutisten haastattelussa.

– Tunnen suurta iloa siitä, että myös isompia koululaisia on syömässä ja he saavat lämpimän aterian.

Leikkipuiston suurin herkku on lohisoppa

Leikkipuiston vastaava ohjaaja Joni Haikolan mukaan kesäperinne pelastaa monen suomalaisperheen kesän.

– Tämä palvelee pikkulapsiperheitä ja koululaisten vanhempiakin siinä, että jos koululaisen vanhemmat ovat esimerkiksi töissä, täällä saa ilmaisen lounaan, Haikola sanoittaa.

Söderlund puolestaan uskoo, että kymmenien lasten yhteisessä ruokailuhetkessä kaikkein valikoivimmatkin herkkusuut uskaltautuvat maistamaan uusia ruokia esimerkin innoittamina.

– Osa aikuisista on sanonut, että onko lapsella kaikki hyvin, kun ei hän kotona kalakeittoa syö, mutta täällä leikkipuistossa näyttää maistuvan, Söderlund sanoo naurahtaen.

Ja lohisoppa on kuuleman mukaan Leikkipuisto Lammen suosikkiruoka. Keitto- ja pataruoista nauttii päivittäin Leikkipuisto Lammessa parisataa lasta.

– Viimeksi tänään on kyselty italianpadan perään – se on aika suosittu ruoka, Haikola kertaa.

Torstaina (9.6.) tarjoiltiin kalkkuna-juureskeittoa, joka maistui noin parillesadalle lapselle. Suurinta herkkua Leikkipuisto Lammessa on lohisoppa.

"Tämä on enemmän kuin vain ruoka"

Söderlund on työskennellyt Leikkipuisto Lammessa jo 35 vuoden ajan.

Hänelle, jos kenelle leikkipuiston jokakesäinen perinne on tuttu – ja myös äärimmäisen rakas.

Ja sitä se on monelle lapsellekin, sillä Söderlundin mukaan ilmaisruokailu leikkipuistossa on joillekin lapsille ainut paikka, jossa he ovat tekemisissä turvallisen aikuisen kanssa.

– Tämä on enemmän kuin vain ruoka. Tähän liittyy yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, Söderlund kiteyttää.

Hänen osaltaan julkiseen ruokajakeluun osallistumisen voidaan katsoa olevan sydämenasia, kutsumusammatti. Kipinä toimintaan syttyi 55 vuotta sitten, kun Söderlund lapsena ruokaili itsekin leikkipuistossa.

Vuosien ja vuosikymmenten aikana Söderlund on tarjoillut maksuttoman lounaan tuhansille lapsille. Osa niistä lapsista, joita hän ruokki vuosikymmeniä sitten, ovat jatkaneet aikuistuttuaan perinnettä ja tuoneet omat lapsensa samaisen perinteen äärelle.

– Muistan muutamia, jotka ovat käyneet – kasvoista ja jopa nimeltä. On ihanaa, kun yhteiset muistot yhdistävät, Söderlund sanoo lämmin katse silmissään.

Leikkipuistossa eri-ikäiset ja kulttuuritaustaiset ihmiset kohtaavat ruoan äärellä

Helsingin julkinen ruokajakelu lapsille on tiettävästi ainoa laatuaan Suomessa.

Kysyttäessä, mikä on 35-vuotisen uran aikana ollut Söderlundille mieleenpainuvinta, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

– Se, kun näkee, että ihmisillä on hyvä olla. Se on parasta: mulla on hyvä hetki just nyt ja tässä. Se on melkein sama kuin elämän tarkoitus, Söderlund pohtii keittopatojen äärellä.

Leikkipuistossa ja yhteisen ruoan äärellä, ei kohtaa vain eri-ikäiset, vaan myös erilaisista kulttuureista tulevat ihmiset.

– Tämä monikulttuurisuus on aivan valtava täällä.

– Musta tuntuu, että suuri ja tärkeä juttu täällä on se, millainen olet ihmisenä. Ei he kysy, mikä koulutus sinulla on vaan miten lähestyt ihmistä ja olet ihminen ihmiselle, Söderlund pohtii.

Jos se olisi Söderlundista kiinni, hän lisäisi ruokaperinteen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

– Sanoisin, että tämä on kulttuuriperinne, joka kannattaa säilyttää, Söderlund tokaisee.