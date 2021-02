Vantaalainen Aimo, 85, muutti koronan takia hoivakotiin vaimonsa luo, jotta voi olla tämän lähellä – valittiin nyt vuoden papaksi: "Tarina on todella kaunis"

– Kun palvelukodin ovet sulkeutuivat turvatoimenpiteenä, Aimon piti päättää muuttaako hän asumaan yhteen huoneeseen vaimonsa luo vai elää kotona omakotitalossa kotihoidon avulla, mutta ilman puolisoaan. Hän muutti tässä yhteydessä vaimonsa luo ja tästä hyvästä päätöksestä koko hoivakotiyhteisö on saanut iloita, hoivakodin päivätoiminnan ohjaaja Paula Vänttinen kertoo.

Reilu ja ystävällinen mies

Hoivakodin henkilökunta on oppinut tuntemaan Aimon ystävällisenä, sosiaalisena ja reiluna miehenä, joka on muistisairaudestaan huolimatta osaava ja monipuolinen.

– Aimo on päivätoiminnan ryhmissä pätevä ja kätevä lähes kaikessa ja auttaa heikompia asukkaita mukaan. Hän pystyy auttamaan myös työntekijöitä monissa tilanteissa. Hän on aina innostunut tekemiseen ja lähtee mielellään erilaisiin asioihin mukaan.

– Aimo työntää Railia pyörätuolissa joka päivä, mutta samalla hän on reilu kaveri muille miesasukkaille ja kohtelias ja huomioiva naisasukkaille, Vänttinen kehuu.

Ihmettelee itsekin pitkää elämäänsä

Vuoden papaksi valittu Aimo Koski on isä ja isoisä jo kolmelle sukupolvelle.

– Aimo itse monesti ihmettelee ääneen sitä, kuinka pitkään hän on saanut elää, ainoana omasta sisarusparvestaan, johon hän itse toteaa, että kai hänellä on sitten vielä jotakin opittavaa elämässä. Olen siihen joskus jatkanut, että sinulla on monia ihmisiä, jotka vielä tarvitsevat sinua, Vänttinen sanoo.