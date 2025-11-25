Dj Börje eli Bore Wanner on 77-vuotias vinyylilevyiltä retromusiikkia soittava tiskijukka.
Espoon kulttuurikeskuksessa palataan ajassa taaksepäin. Rakennuksen päälämpiössä kaikuvat parhaimmat hitit 60–80-luvuilta.
Kulttuurikeskukseen on kerääntynyt lukuisia diskoilijoita. Kansaa tanssittaa Dj Börje – tiskijukka, joka on tuonut musiikin iloa diskokansalle jo yli 50 vuoden ajan.
– Tämä on henkinen reikä ja antaa voimaa, Dj Börje kuvailee MTV Uutisille retrodiskoilun iloa.
Ura urkeni 1970-luvulla
Dj Börje kuvailee olevansa "vanhan koulukunnan dj". Hän soittaa musiikkia pääasiassa alkuperäisiltä vinyylilevyiltä.
Opit uralleen Bore Wanner haki Linnanmäen Luola Discosta vuosien 1972–1982 aikana.
– Olen elänyt diskon kultakauden, Dj Börje eli Bore kertoo.
Dj Börje keikkailee nykyäänkin satunnaisesti. Esiintymisiä on kertynyt ansioluetteloon Suomen tunturikeskuksista kuuluisalle liveklubille Tavastialle.
Tänään hän soittaa levyjä Espoossa. Retrodisko järjestetään Espoon kulttuurikeskuksessa jo kolmatta vuotta.
Dj Börje itse kutsuu tapahtumaa senioridiskoksi.