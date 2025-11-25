Juuri nyt Avaa

Tänään hän soittaa levyjä Espoossa. Retrodisko järjestetään Espoon kulttuurikeskuksessa jo kolmatta vuotta.

Dj Börje kuvailee olevansa "vanhan koulukunnan dj". Hän soittaa musiikkia pääasiassa alkuperäisiltä vinyylilevyiltä.

– Tämä on henkinen reikä ja antaa voimaa, Dj Börje kuvailee MTV Uutisille retrodiskoilun iloa.

Nyt on bileet vailla vertaa! Näin Espoossa bailattiin 77-vuotiaan Dj Börjen retrohittien tahtiin.

– Innostuin senioridiskosta, koska vastaanotto oli niin ihana. Tämä on minulle henkireikä ja antaa paljon voimaa, hän kertoo MTV Uutisille.