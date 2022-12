Kallion lukion rakastettu keittäjä sai kutsun Linnan juhliin: "Itkin tunnin sen jälkeen" – huomioi työpaikkansa juhlalookissaan erityisesti

Puhelimeen vastaa iloinen ääni. Langan toisessa päässä on MTV Uutisille kesken työpäivänsä soittanut Marjo Niskanen.

Hän on nainen, jonka varmasti kaikki Kallion ilmaisutaidon lukiota käyvät ja sen käyneet tuntevat. Koulun rakastettu keittäjä on sulattanut opiskelijoiden sydämiä siinä määrin, että nämä pitävät häneen yhteyttä vielä valmistumisensa jälkeenkin.

Tuorein esimerkki on tältä viikolta, kun vuonna 2018 Kallion lukiosta valmistunut opiskelija piipahti koululla – ja tietysti myös sen ruokalassa.

– Välillä kuulen, että kun opiskelijat ovat olleet viettämässä iltaa, jossain vaiheessa on saattanut keittiön Marjokin nousta puheenaiheeksi, se on huvittavaa. Olen otettu, jos näin on, hän naurahtaa.