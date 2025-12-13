Suomen Lucia kruunattiin tänään perinteiseen tapaan Helsingin tuomiokirkossa.
Tämän vuoden Lucia on Alexandra Lindqvist.
Kruunauksen jälkeen Lucia-kulkue lähti matkaan Helsingin keskustassa. Helsingissä ensimmäinen Lucia-kulkue järjestettiin vuonna 1930.
Tänään on juhlittu Lucian päivää eli valon juhlaa.
Päivän juuret ovat roomalaiskatolisessa Pyhän Lucian legendassa ja nuoren Lucian marttyyrikuolemassa kristittyjen vainoissa noin vuonna 300.
Lucian nimi tulee latinan kielen sanasta lux, joka tarkoittaa valoa. Luciaa juhlitaan etenkin katolisessa maailmassa. Suomen juhlaperinne pohjaa Ruotsiin.