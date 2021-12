Abu Dhabin GP:n topit ja flopit: Max Verstappenin mestaruusratkaisu kuvasti nyky-F1-sarjaa – mitä tapahtuu kohutulle kisajohtajalle?

TOPIT

Max Verstappen

Uuden sukupolven mestari on tuonut mukanaan niin paljon ristiriitaa ja draamaa, että tällainen tyyli ratkaista ensimmäinen MM-titteli jotenkin vain sopi todella hyvin kuvaan. Piti Verstappenista tai ei, on tunnustettava ainakin se, että hän on jo tässä vaiheessa tuonut lajiin muutoksen tuulia, omalla persoonallaan ja ajotyylillään – aivan kuten kaikki suuret mestarit Jim ClarkistaJackie Stewartiin ja Ayrton SennastaMichael Schumacheriin ovat tehneet. Max Verstappenia on pakko varoa radalla tai muuten sattuu. Hän ei perääntynyt ratkaisevassakaan paikassa, vaan pakotti Lewis Hamiltonin tekemään sen. Peli oli loppukaudesta niin likaista, ettei siinä laulanut kunnian kukko kenelläkään. Myös Verstappen osallistui tähän paskanheittoon. Sitä on turha kaunistella mestaruusjuhlienkaan keskellä.