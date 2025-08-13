Lewis Hamiltonista raju väite

F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on ollut viime viikkojen aikana isosti valokeilassa, kun hänen asemansa Ferrarilla on päätynyt kyseenalaistuksen kohteeksi. Nyt Hamiltonista leviää raju väite.

Hamilton, 40, jakoi viime viikonlopun Unkarin GP:n yhteydessä karuja kommentteja.

– Olen täysin hyödytön, Hamilton murahti lauantain aika-ajon jälkeen.

– Tiimissä ei ole mitään ongelmia. Kuten näitte, (toinen) automme on paalupaikalla, joten meidän täytyy luultavasti vaihtaa kuskia, Hamilton jatkoi.

Avautumisen jälkeen muun muassa entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher on väläytellyt mahdollisuutta, missä Hamilton saattaisi lopettaa uransa jo tämän kauden jälkeen.

Nyt italialaislehti La Gazzetta dello Sport esittää Hamiltonista varsin rajun väitteen.

Lehti nosti esiin Hamiltonin sopimustilanteen. Ferrari kertoi brittikuskin värväyksen yhteydessä tehneensä tämän kanssa ”monivuotisen sopimuksen”.

F1-varikolla yleinen käsitys on ollut se, että Hamiltonin nykysopimus kattaa tämän ja seuraavan kauden.

La Gazzetta dello Sport kuitenkin väittää, että Hamiltonin Ferrari-sopimuksessa on varsin ”kiistanalainen” pykälä. Lehden mukaan Hamilton voi täysin itse päättää, että haluaako hän käyttää sopimuksessa olevan optiovuoden, minkä myötä hänen nykydiilinsä jatkuisi kauden 2027 loppuun saakka.

– Kaikki kortit ovat hänen käsissään, La Gazzetta dello Sport ilmoitti, mitä muun muassa Sportbible siteeraa.

Hamilton voitti keväällä ajetun Kiinan GP:n sprinttikilpailun. Hän oli ykkönen myös sunnuntain normaalimittaisessa kisassa, jonka jälkeen molemmat Ferrari-autot hylättiin teknisten sääntörikkomusten takia.

Hamilton ei ole muuten yltänyt palkintopallille tällä kaudella. Hän on kuljettajien MM-sarjassa kuudentena.

F1-kausi jatkuu elokuun lopulla Hollannissa.