Hyvinvointialueiden rahoitusta pohtinut Antti Kaikkonen olisi valmis tarkastelemaan sairaaloiden välistä työnjakoa.

Keskusta on julkaisemassa "sote-rahoituksen korjaussarjan", jolla puolue haluaa kirittää Petteri Orpon (kok.) hallitusta pikaisiin toimiin hyvinvointialueiden taloudellisen eriytymisen pysäyttämiseksi.

Keskusta ehdottaa muun muassa hyvinvointialueiden velkasaneerausta. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan ajatuksena on, että jos arviointimenettelyssä oleva hyvinvointialue saa taloutensa tasapainoon, voidaan aiemmilta vuosilta kertyneet alijäämät antaa osittain anteeksi.

– Näin kannustettaisiin vaikeimmassa asemassa olevia alueita talouden tervehdyttämiseen. Tällä hetkellä tilanne on muutamien alueiden kannalta äärimmäisen vaikea, että joku armon pilkahdus tässä tarvittaisiin, Kaikkonen sanoo STT:n haastattelussa.

Kaikkosen mukaan keskustan kaavailemat keinot olisivat kustannusneutraaleja eivätkä vaatisi lisärahoitusta valtion budjetista. Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei hänen mukaansa ole ennustettava tai kannustava. Sitä ohjaavat liikaa asukasmäärän muutokset ja diagnoositiedot.

– Jos hyvinvointialueille ei anneta työrauhaa uudistua ja kehittää toimintatapoja eikä rahoitusjärjestelmää korjata, alkavat kyllä myös sote-palvelut rapautua, mistä on jo valitettavia merkkejä näkyvissä, Kaikkonen sanoo.

Alijäämien kattamiseen annettua aikaa keskusta pidentäisi kahdella vuodella vuoden 2028 loppuun. Vastineeksi lisäajasta hyvinvointialueen pitäisi sitoutua kustannustason hillintään.