EU-johtajien on määrä sopia venäläisvarojen käytöstä ensi viikon huippukokouksessa.
Euroopan unionin jäsenmaat ovat päättäneet, että Venäjän jäädytetyt varat pysyvät toistaiseksi jäädytettyinä. Asiasta kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa viestipalvelu X:ssä.
Asiasta päätettiin määräenemmistöllä. STT:n tietojen mukaan Belgia, Bulgaria, Italia ja Malta äänestivät venäläisvarojen jäädyttämisen puolesta, mutta jättivät eriävän lausunnon. Maat pyytävät, että Ukrainan tukemiseksi yritettäisiin etsiä muita ratkaisuja kuin jäädytettyjen venäläisvarojen käyttäminen.
Lue myös: Ukraina EU:hun jo 2027? EU muuttuisi perustavanlaatuisella tavalla
EU-johtajien on määrä sopia venäläisvarojen käytöstä ensi viikon huippukokouksessa.