Suomella ei ole enää varaa Junnilan ja "riikka"-nimimerkin kaltaiseen kohuun, sanoo kriisiviestinnän asiantuntija

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kommentointi hallituksen rasismikohusta on kolaus pääministeri Petteri Orpon suuntaan, arvioi maineenhallinnan ja vaativan viestinnän asiantuntija, Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa .

Vuonna 2008 Jussi Halla-ahon Scripta-blogin vieraskirjassa julkaistuissa viesteissä nimimerkki "riikka" on muun muassa viitannut maahanmuuttajalasten ampumiseen lähijunassa sekä käyttänyt runsaasti rasistisia haukkumasanoja.

Mediatietojen pohjalta vaikuttaa siltä, että valtiovarainministeri Riikka Purra olisi ”riikka”-nimimerkin takana. Muun muassa Helsingin Sanomat on selvittänyt laajasti nimimerkin ja Purran yhtäläisyyksiä ja Iltalehti kysyi asiaa Purralta jo helmikuussa.

– Yleensä minkä tahansa maan hallitukselle joudutaan sanomaan se, että ottakaa nollatoleranssi rasismiin, se on suhteellisen kova lause. Se tarkoittaa silloin sitä, että tilanne on sanojan mielestä jossain muualla tällä hetkellä, arvioi Saukkomaa.

– Niinistö on yleensä päivän politiikan yläpuolella eikä sotkeudu kohuihin.

Miksi Purra ei selkeästi irtisanoudu kirjoituksista?

Saukkomaa katsoo, että Purran tapa hoitaa asiaa on ylläpitänyt kohua. Hän arvioi Purran linjan tavoitteena olevan perussuomalaisten kannatuksen eli äänestäjien mukanapitäminen.

– Hän liikkuu hyvin kapealla alueella. Jos hän ryhtyy peruuttamaan kaikkea mitä hän on silloin sanonut, hän joutuu selittämään sitä yhdelle porukalle. Jos hän ei peruuta yhtään, hän joutuu selittämään sitä pääministerille ja muille puolueille hallituksessa.

Saukkomaan mukaan viestintästrategisesti, mikäli Purra on kirjoitusten takana, hänen olisi kannattanut tulla laajasti asian kanssa ulos esimerkiksi kutsumalla paikalle median.

Nykänen muistuttaa perussuomalaisilla olevan erilainen suhde mediaan, puolueen itseisarvona on vastustaa perinteistä viestintätapaa.

– Ministeri, jos kuka on vastuussa Suomen kansalle laajasti.

Tilanteessa vaihtoehtona olisi myös anteeksipyyntö, vaikkakin Saukkomaa kuvailee sitä vaikeaksi lajiksi. Hänen mukaansa anteeksipyydettäessä ”pitää vilpittömästi tuntea sydämessään, että on anteeksipyydettävää”.

– Pitäisi olla kohde, keneltä pyytää anteeksi. Lopulta se, että miksi. Näistä Purran teksteistä ei näy kauheasti anteeksipyynnön tarvetta, vaikka näkyy se, että ei tällä tavalla toimisi enää. Siitä on pitkä matka anteeksipyyntöön, Saukkomaa sanoo viitaten Purran Twitter-kommentteihin kohuun liittyen.

– Ollaan äärimmäisellä rajalla, jos Purra on tekstien takana, hän suostuu sen myöntämään ja oikeasti haluaa pyytää anteeksi joltakulta. Ennen viikonloppua pitäisi hoitaa.

Orpo ja Purra keskustelleet

Tiedossa on, että pääministeri Orpo on ollut yhteydessä Purraan asiaan liittyen. Orpoa on yritetty jo aiemmin saada kommentoimaan asiaa tuloksetta, mutta tänään hän kommentoi asiaa kirjallisesti ja avustajansa kautta.