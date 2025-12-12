Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kertoo pitävänsä perussuomalaisten kuvajulkaisuja lapsellisina ja asiattomina.
Useat perusuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet kuvia silmien venyttelystä reaktiona Miss Suomi-tittelin menettäneen Sarah Dzafcen tapaukseen.
Dzafce joutui eilen luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva, jossa hän tekee rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jukka Kopraa sijaistava Kauma viestittää MTV Uutisille, että perussuomalaisten vastaavia eleitä käsitellään hyvin todennäköisesti hallituspuolueiden ryhmänjohtajien kokouksessa tiistaina.
– Toiminta on lapsellista ja asiatonta, kirjoittaa Kauma MTV Uutisille.
Kauma sijaistaa Kopraa iltapäivään asti, jolloin Kopran on tarkoitus palata matkaltaan Suomeen.