– En lähtisi pakkoliitoksilla liikkeelle, hän sanoo.

– Tarvitaan uusia ratkaisuja. Kuntarakenteesta keskustellaan sen osalta, nähdäänkö kuntaliitosten tuovan ratkaisuja. Ja miltä osin vaaditaan vahvempaa yhteistyötä kunnilta, Ikonen pohtii.

Ikonen haluaa kartoittaa muiden puolueiden suhtautumista kuntaliitoksiin ja yhteistyön lisäämiseen palvelutuotannossa.

Keskustelussa luodaan pohjaa sille, miten valtiovalta voi kuntia auttaa tiukassa taloustilanteessa. Kunnat vastaavat erityisesti perusopetuksesta, liikuntapalveluista, kaavoituksesta sekä työ- ja elinvoimapalveluista.

Monet kunnat ovat rahapulassa, kun tulot eivät riitä menoihin. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo MTV:n Uutisextrassa kutsuneensa kaikki eduskuntapuolueet ensi viikolla koolle puhumaan kuntien tulevaisuudesta.

Katso video: Kuntien tulevaisuus tullaan käsittelemään kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

Ministeri Ikonen kutsui puolueet koolle puhumaan kuntaliitoksista – kavahtaa vielä pakkoliitoksia

On jo kriisikuntia

Jossain vaiheessa valtion saattaa olla pakko määrätä kuntia pakkoliitoksiin, jos olosuhteet sitä vaativat ja kuntalaisten lakisääteiset palvelut ovat uhattuina talousvaikeuksien takia.