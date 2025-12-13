Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on kutsunut kaikki eduskuntapuolueet koolle puhumaan kuntien tulevaisuudesta. Ikonen paljastaa Uutisextrassa, että pöydällä ovat myös kuntaliitokset.
Monet kunnat ovat rahapulassa, kun tulot eivät riitä menoihin. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo MTV:n Uutisextrassa kutsuneensa kaikki eduskuntapuolueet ensi viikolla koolle puhumaan kuntien tulevaisuudesta.
– Pitää katsoa kuntien tulevaisuutta. Käynnistämme parlamentaarista keskustelua, Ikonen sanoo.
Keskustelussa luodaan pohjaa sille, miten valtiovalta voi kuntia auttaa tiukassa taloustilanteessa. Kunnat vastaavat erityisesti perusopetuksesta, liikuntapalveluista, kaavoituksesta sekä työ- ja elinvoimapalveluista.
Ikonen haluaa kartoittaa muiden puolueiden suhtautumista kuntaliitoksiin ja yhteistyön lisäämiseen palvelutuotannossa.
– Tarvitaan uusia ratkaisuja. Kuntarakenteesta keskustellaan sen osalta, nähdäänkö kuntaliitosten tuovan ratkaisuja. Ja miltä osin vaaditaan vahvempaa yhteistyötä kunnilta, Ikonen pohtii.
Toistaiseksi Ikonen kavahtaa pakkoliitoksiin määräämistä.
– En lähtisi pakkoliitoksilla liikkeelle, hän sanoo.