Sisäministerin rajut kirjoitukset kuohuttavat – "Onko näin vahvasti värittynyt henkilö kykenevä ministeriksi?"

– No kun katsoo euroopanlaajuisesti niin ketkä omistavat suurimman osan vokeista ja erilaisesta kotouttamissirkuksesta? Ketkä tarvitsevat lähes ilmaista työvoimaa? Kellä on intresseissä hajottaa Eurooppaa siten että voidaan perustella EU:n liittovaltiokehitys sosiaaliturvan harmonisointeineen? Noin muutamia mainitakseni. Sitten on yksi kysymys se, mihin loppupelissä valuu osa salakuljetusorganisaatioiden rahoista joita siis on myös EU:n sisällä? Rantanen kirjoitti.