SDP:n varapuheenjohtajan mukaan perussuomalaiset tekee nyt sen "mitä puolue parhaiten tekee".

Perussuomalaiset "lietsoo uutta rasismikohua kääntääkseen huomion pois omista ikävistä päätöksistään", näkee SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

– Ei ole sattumaa, että perussuomalaiset tarttuvat kaksin käsin mahdollisuuteen synnyttää uusi rasismikohu samalla viikolla, kun hallitus on viemässä läpi työntekijöiden aseman heikennyksiä, jotka tekevät surullisen näkyväksi puolueen takinkäännön, Malm sanoo tiedotteessa.

Useat perussuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet kuvia silmien venyttelystä reaktiona Miss Suomi -tittelin menettäneen Sarah Dzafcen tapaukseen.

Dzafce joutui luopumaan tittelistään ja kruunustaan rasismikohun saattelemana. Kohu alkoi, kun Dzafcesta alkoi joulukuun alussa levitä kuva, jossa hän tekee rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venyttää silmiään, ja kuva päällä on teksti "kiinalaisen kaa syömäs".