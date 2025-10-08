Kyselytutkimukseen vastanneiden näkemykset asiasta eroavat merkittävästi muun muassa sukupuolen ja puoluekannan mukaan.

Yhä useamman suomalaisen mielestä rasismi on merkittävä ongelma Suomessa, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista.

Kyselytutkimuksessa haastateltaville esitettiin väite "rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa". Vastanneista 60 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa.

Kaksi vuotta aiemmin tehdyssä gallupissa vastaava lukema oli 57 ja viiden vuoden takaisessa 51.

Tuoreiden tulosten mukaan 35 prosenttia on jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa. Viisi prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Perussuomalaisten kannattajista väitteen kanssa oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä vain seitsemän prosenttia. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa vastaava osuus oli yli 90 prosenttia, kun taas esimerkiksi pääministeripuolue kokoomuksen kannattajien keskuudessa 49 prosenttia.

Naisista jopa 71 prosenttia piti rasismia ongelmana, miehistä alle puolet.

Kulttuurintutkimuksen professori Tuija Saresma Itä-Suomen yliopistosta arvioi tulosten pohjalta, että ihmiset ovat aiempaa tietoisempia rasismista.

– Viisi vuotta sitten rasismi ei ollut niin paljon yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin se on ollut Petteri Orpon (kok.) hallituksen myötä, hän sanoi Uutissuomalaisen mukaan.

Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista 16.–24. syyskuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.