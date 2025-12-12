Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola kertoo halunneensa kuvajulkaisullaan osoittaa tukea Miss Suomen kruununsa menettäneelle Sarah Dzafcelle.

Kuvan silmiensä venytyksestä julkaissut kansanedustaja Juho Eerola pyytää anteeksi aasialaistaustaisilta ihmisiltä.

– Haluan kaikilta aasialaistaustaisilta ihmisiltä pyytää anteeksi, että ei ollut mikään tarkoitus heitä tällä kuvalla pilkata vaan lähinnä missiorganisaation toimintaan ottaa kantaa, sanoo Juho Eerola MTV Uutisille.

Eerola on eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja ja entinen eduskunnan varapuhemies.

Eerola sanoo, että kuvan julkaisu ei häntä suuremmin kaduta. Hän kertoo halunneensa osoittaa tukea Miss Suomen kruununsa menettäneelle Sarah Dzafcelle ja pitävänsä missiorganisaation toimintaa tässä kohtaa asiattomana.