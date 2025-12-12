Perussuomalaisten Eerola: Haluan pyytää anteeksi aasialaistaustaisilta
Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola
Julkaistu 12.12.2025 15:13
Juha Kaija
juha.kaija@mtv.fi
Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola kertoo halunneensa kuvajulkaisullaan osoittaa tukea Miss Suomen kruununsa menettäneelle Sarah Dzafcelle.
Kuvan silmiensä venytyksestä julkaissut kansanedustaja Juho Eerola pyytää anteeksi aasialaistaustaisilta ihmisiltä.
– Haluan kaikilta aasialaistaustaisilta ihmisiltä pyytää anteeksi, että ei ollut mikään tarkoitus heitä tällä kuvalla pilkata vaan lähinnä missiorganisaation toimintaan ottaa kantaa, sanoo Juho Eerola MTV Uutisille.
Eerola sanoo, että kuvan julkaisu ei häntä suuremmin kaduta. Hän kertoo halunneensa osoittaa tukea Miss Suomen kruununsa menettäneelle Sarah Dzafcelle ja pitävänsä missiorganisaation toimintaa tässä kohtaa asiattomana.
– Vaikka kenties tuo kuva, jonka hän julkaisi oli myöskin asiaton, mutta työnantajan eli missiorganisaation olisi pitänyt tässä kohtaa tukea, sanoo Eerola.
Eerola sanoo, että kannanoton olisi toki voinut tehdä myös jollain muulla tavalla.
– Jos olisin tehnyt sen jollain muulla tavalla, et nyt haastattelisi minua televisioon, sanoo Eerola.
Ryhmänjohtajat koolla tiistaina
Tapausta on tarkoitus käsitellä hallituspuolueiden ryhmänjohtajien säännöllisessä kokouksessa tiistaina.
Odotatteko että tästä ehkä tulee sanktioita teille?
– Saa nähdä, jos kruunu viedään, sanoo Eerola.
Mitä se tarkoittaa?
– En tiedä vielä, ruunaamista?
Ruunaaminen tarkoittaa oriin kivesten poistamista, mikä tekee hevosesta rauhallisemmin käyttäytyvän.
Eerola ei kuitenkaan usko, että hänelle tulee tapauksesta seuraamuksia.
– Omatuntoni on puhdas enkä koe tehneeni mitään väärää, sanoo Eerola.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on ilmaissut täyden tukensa Eerolan toiminnalle.
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi tänään, että perusuomalaisten kuvajulkaisut silmien venyttelystä antavat huonon kuvan Suomesta ja voivat haitata suomalaisyritysten pyrkimistä Aasian markkinoille.
– Ei siitä varmaa mitään haittaa ole Suomen viennille, jos minä Facebookissa kuvan julkaisen, arvioi kansanedustaja Eerola.