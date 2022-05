76-vuotiaan somevaikuttajan upea muodonmuutos elämäntaparemontin jälkeen: "Nyt minä todella elän"

Kuntoilukärpänen puraisi toden teolla

Uusi, aktiivisempi elämäntyyli

– Se on kovaa työtä. Ei helppo homma. Mutta jokainen kyllä pystyy siihen, että en minä mitenkään erityinen tapaus ole. Pitää vain itse päättää, että haluat elää parempaa elämää, Joan kertoi.

View this post on Instagram

Joan motivoi muita somessa

Joan kertoo elämästään Instagramissa ja YouTubessa ja on saanut paljon kehuja elämäntaparemontistaan. Instagramissa hänen @trainwithjoan-tilillään on yli 1,6 miljoonaa seuraajaa, YouTubessa yli 80 000. Hänellä on nykyisin myös oma kännykkäsovellus, jonka avulla hän jakaa ihmisille vinkkejä treenaamiseen.