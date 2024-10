15-vuotias tyttö löytyi kuolleena metsästä Valkeakoskella – MTV seuraa oikeudenkäyntiä

Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään henkirikosta, jonka uhriksi joutui 15-vuotias tyttö Valkeakoskella. Rikoksesta syytetään 18-vuotiasta nuorta miestä. Häntä vastaan on nostettu syyte taposta.

Mies tuomittu rikoksista aiemmin

Poliisi on kertonut, että epäilty on kuulusteluissa myöntänyt aiheuttaneensa uhrille vammoja ja olleensa tapahtumapaikalla. Poliisin mukaan dna-näyte osoittaa epäillyn olleen uhrin kanssa läheisessä tekemisessä.

Syytetyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa. Hänet on aiemmin tuomittu muun muassa ryöstöstä, jossa uhrina oli nainen. Tänään käsiteltävän rikoksen vuoksi hän on ollut tutkintavankeudessa toukokuun lopulta lähtien.