Etelä-Savon käräjäoikeudessa käsitellään tänään viime heinäkuussa tapahtunutta niin sanottua Mikkelin murhaa.
19-vuotiasta miestä syytetään murhasta tämän tapettua Mikkelin Otavassa tuntemansa naisen heinäkuussa 2025. Mies oli lyönyt uhriaan vasaralla useita kertoja päähän ja tämän jälkeen sytyttänyt tämän asunnon tuleen.
Miestä syytetään murhasta. Mies myöntää väkivallan, mutta katsoo syyllistyneensä tappoon.
Syytetty: Halusin varastaa auton
Mies oli saapunut naisen luokse ryöstämällään taksilla. Miestä syytetään taksiryöstön yhteydessä käytetyn väkivallan vuoksi myös murhan yrityksestä. Nämä tapahtumat käsiteltiin käräjäoikeudessa viime tiistaina.
Miehen kertomuksen mukaan hän oli keksinyt tulla naisen luokse, koska halusi uuden ajoneuvon ryöstämänsä, helposti tunnistettavan taksin tilalle.