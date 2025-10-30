Nuori mies tunsi uhrin jo vuosien takaa. MTV:n tietojen mukaan nainen toimi epäillyn tukiperheenä tämän lapsuudessa. Miehen kertoman mukaan hän ei ollut nähnyt naista vuosiin.

Syytetty kertoo menneensä paniikkiin

Hän kertoo panikoineensa tapahtuneesta ja päättäneensä hävittää ruumiin ja rikoksen jäljet polttamalla talon. Hän kertoo vääntäneensä keittiön lieden täysille ja laittaneensa tyynyjä liesitasolle. Tämän jälkeen hän kertoo poistuneensa nopeasti asunnolta.