Poliisi on saanut valmiiksi kesällä tapahtuneen henkirikoksen tutkinnan. Tapahtuneeseen liittyvän henkirikoksen yrityksen rikosnimike koveni.

19-vuotiaan miehen epäillään murhanneen naisen ja tämän lisäksi yrittäneen murhata taksikuskin.

Vielä esitutkinnan alussa henkirikoksen yrityksen nimike oli tapon yritys, mutta nyt poliisi katsoo, että taksikuskin puukotuksessa yritettiin tapon sijasta murhaa.

Tutkinnanjohtaja: Henkirikosta yritettiin vakaasti harkiten

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marfa Raipela kertoo MTV Uutisille, että rikosnimikkeestä tuli murhan yritys, koska esitutkinnassa ilmeni syitä epäillä, että tekoon liittyy vakaata harkintaa ja se on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Tapahtumat alkoivat 6. heinäkuuta Jyväskylästä ja päättyivät henkirikokseen samana päivänä Mikkelissä. Jyväskylässä epäillyn epäillään yrittäneen murhata taksikuskin ja vieneen tämän auton. Mikkelissä hän olisi astaloa käyttäen murhannut 62-vuotiaan naispuolisen uhrinsa.

Nuorta miestä epäillään murhan ja murhan yrityksen lisäksi törkeästä ryöstöstä, vahingonteosta, hautarauhan rikkomisesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. Hautarauhan rikkominen liittyy miehen epäiltyyn pyrkimykseen hävittää uhrin ruumis polttamalla tämän talo. Poliisi tavoitti epäillyn seuraavana päivänä Kangasniemeltä.