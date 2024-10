10 faktaa rintojen terveydestä: Alhainen syntyvyys osasyyllinen lisääntyneisiin syöpädiagnooseihin

1. Voiko pienikin alkoholiannos vaikuttaa rintasyöpäriskiin?

Mitä enemmän alkoholia juo, sitä suurempi rintasyöpäriski on.

Mutta vaikka olisi alkoholin kohtuukäyttäjä, on riski silti olemassa.

– Tämä riski tulee erityisesti esiin vaihdevuodet ylittäneillä naisilla, sillä alkoholi lisää rasvakudoksen määrää, mikä lisää estrogeenin tuotantoa elimistössä, minkä on todettu olevan yhteydessä rintasyöpäriskiin ja -esiintyvyyteen.

2. Onko lapsettomalla suurempi riski sairastua rintasyöpään?

Osa länsimaisten naisten rintasyöpädiagnoosien kasvusta selittyy väestön ikääntymisen ohella sillä, että ensisynnytysikä on noussut huomattavasti, lapsiluku on pienentynyt ja imetystä jatketaan keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin aiemmin.

– Pitkä imetys suojaa joidenkin tutkimusten mukaan äitiä myöhemmältä rintasyövältä. On esitetty, että jokainen imetetty vuosi vähentäisi rintasyövän suhteellista riskiä noin 4 prosenttia.

3. Aiheuttaako hormoniehkäisy rintasyöpää?

– Riski on 1,08-kertainen ja se kumoutuu 5–10 vuotta sen jälkeen, kun yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö on lopetettu.

Hormonikierukka sisältää vain keltarauhashormonia ja sen yhteydestä rintasyöpään on saatu hyvin ristiriitaisia tuloksia.

4. Aiheuttaako vaihdevuosien hormonihoito rintasyöpää?

– Riski on sitä isompi, mitä kauemmin hormonikorvaushoitoa käytetään. Jos korvaushoito kestää alle viisi vuotta, ei rintasyöpäriski kasva.

Pelkkään estrogeenikorvaushoitoon liittyvä rintasyöpäriski on matalampi.

5. Miksi rintoja vihloo?

Jos kipu on epätyypillistä, pysyvää ja voimakasta, voi ultraääni- ja mammografiatutkimus olla tarpeen.

6. Vaikuttaako kudostyyppi siihen, miten hyvin tunnistaa muutokset rinnoissa?

– Jos oma rintakudos tuntuu kuhmuraiselta ja vaikeasti tunnusteltavalta, voi pyytää gynekologia tutkimaan rinnat. Tarvittaessa rinnat voidaan tutkia ultraäänitutkimuksella. Kyseessä on säteilyvapaa tutkimus, josta ei ole haittaa terveydelle, Vaalavirta kertoo.

7. Miksi rinnat tutkitaan välillä ultraäänellä, välillä mammografialla ja toisinaan molemmilla?

Ultraäänitutkimus on siis perustutkimus, jos kyseessä on alle 35-vuotIas nainen. Sama pätee raskauden ja imetyksen aikana.

– Toisaalta, jos nuorella potilaalla on suvussa rintasyöpää, voidaan magneettitutkimusta suositella jo alle 35-vuotiaille.

8. Onko mammografiatutkimus kivulias?

– Ne ovat anatomisesti paremmin suunniteltuja, mikä vähentää rintoihin kohdistuvaa venytystä. Sen ansiosta potilaiden tutkimuksen aikana kokema kipu on vähäisempää kuin aiemmin.

– Tutkimus on nopeasti ohi ja monet potilaat kokevat mammografian enemmänkin epämiellyttävänä kuin kivuliaana.

9. Onko levinnyt rintasyöpä parantumaton sairaus?

Levinnyt rintasyöpä on edelleen sairaus, joka ei ole parannettavissa.

10. Pitääkö transnaisten tai -miesten osallistua rintasyöpäseulontoihin?

– Feminisoivan lääkehoidon kulmakivi on estrogeeni, johon liitetään antiandrogeeninen valmiste. On yksittäisiä tapauksia, joissa sukupuolenkorjausprosessin lääkehoidon aikana potilaalta on löytynyt rintasyöpä, Vaalavirta kertoo.