Yksi keino auttaisi havaitsemaan rintasyövän ajoissa – silti suomalaisnaiset turvautuvat siihen yhä harvemmin

Tunne Rintasi ry on huolissaan siitä, etteivät kaikki rintasyöpäseulonta- eli mammografiatutkimukseen kutsun saaneet osallistu seulontoihin.

Heikentyneen osallistumisaktiivisuuden syistä ei ole tarkkoja tietoja, mutta Tunne Rintasi ry:n toiminnanjohtaja Johanna Artolan mukaan laskua on tapahtunut ainakin alemmissa sosioekonomisissa luokissa ja maahanmuuttajien keskuudessa.

– Kaikki eivät välttämättä tiedä, että kyseessä on täysin ilmainen tutkimus. Toivoisin, ettei pelko tutkimuksiin liittyvästä kivusta olisi esteenä osallistumiselle, sanoo Tunne Rintasi ry:n järjestösuunnittelija Pilvi Kyrönlahti .

Levinnyt rintasyöpä ei ole enää parannettavissa

Seulonnan vaikutusta rintasyöpäkuolleisuuteen on tutkittu myös myöhemmin 2000-luvulla ja tulokset pysyivät samoina.

– Varhainen toteaminen on rintasyövän hoidossa valtavan tärkeää. Jos syöpä saadaan pois rinnan alueelta ennen kuin se on levinnyt imusolmukkeiden kautta tai muuta kautta, on paranemisprosentti noin 99, Artola huomauttaa.