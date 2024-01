HPV-testin ja papakokeen ero: Onko positiivinen tulos suora syöpätuomio?

Seulonnoissa on syytä käydä tunnollisesti, sillä mahdollisten syövän esiasteiden hoidolla kohdunkaulan syöpä on mahdollista estää, kertoo Duodecim .

HPV-testi paljastaa korkean riskin virustyypit

Papanäytteestä tutkitaan tulehduksia ja solumuutoksia

HPV-testin tulos oli positiivinen, sairastunko nyt kohdunkaulansyöpään?

– HPV-infektiolla on tapana parantua spontaanisti. Jos testitulos on positiivinen, tarkoittaa se, että on saanut korkean riskin HPV-infektion ja silloin on syytä ottaa papanäyte solumuutosten varalle.