Ei aina patti rinnassa: Näin rintasyöpä voi oireilla

– Silti on naisia, jotka huomaavat rinnassaan jotain omituista.

Rintasyövän muita oireita

1. Kyhmy kainalossa

2. Nännit tai rintojen iho muuttuu jotenkin

Kirurgi Dominici sanoo, että yksi oire voi olla se, että rinnan iho näyttäisi vetäytyneen joistain kohdin sisäänpäin kuopaksi. Oire voi olla sekin, jos nänniin on tullut sisäänvetäytymä.

3. Nännistä tulee eritettä

Amerikkalaiskirurgi Dominicin mukaan enemmän syytä huoleen on silloin, jos erite on veristä kuin jos se on vaaleaa tai kirkasta.