Rintasyöpätapaukset tuplaantuneet 1990-luvulta – mistä on kyse?

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä.

Huomenta Suomi -ohjelmassa keskusteltiin rintasyövästä ja kuvantamisteknologian kehityksestä.

Suomessa todetaan vuosittain noin 5 000 uutta rintasyöpätapausta, mikä on noin puolet enemmän kuin 30 vuotta sitten. Mistä tämä johtuu?

Radiologian erikoislääkäri Martti Kiuru sanoo muutoksen johtuvan kehittyneestä diagnostiikasta, mutta myös elintavoista. Kehittyneen diagnostiikan avulla syöpä voidaan löytää nykyään jo varhaisessa vaiheessa.

200 000 menetettyä elinvuotta

Joka kahdeksas nainen sairastuu rintasyöpään.

– Se on hurja luku, ja pitää muistaa, että rintasyöpä on edelleen Suomessa työikäisten naisten yleisin kuolinsyy, Kiuru sanoi lähetyksessä.

Kaiken kaikkiaan rintasyöpä on naisten toiseksi yleisin syöpäkuolemien syy keuhko- ja henkitorvisyöpien jälkeen.

Syöpäsairaudet aiheuttavat Suomessa 200 000 menetettyä elinvuotta vuosittain, ja rintasyövän osuus siitä on 10 prosenttia.

Kiuru sanoo rintasyövän toteamisen varhaisessa vaiheessa olevan parantavaa hoitoa.

Tutki rintasi

Omia rintoja kannattaa tutkia, sillä rintasyöpä saattaa usein tuntua esimerkiksi kyhmynä rinnassa. Rintarauhaskudos on hormoniherkkää, ja se voi muuttua kuukautiskierron mukaan.

Jos rinnassa tuntuu patti, joka pysyy samanlaisena läpi kuukautiskierron, voi olla syytä näyttää sitä lääkärille. Myös ihomuutokset ja erite nännistä voivat olla merkkejä rintasyövästä.

Riski sairastumiseen kasvaa iän myötä.

Rintasyöpää seulotaan suomessa 50–68-vuotiailta, ja noin puolet rintasyöpätapauksista löytyy tästä ikäryhmästä. Noin 16 prosenttia kaikista rintasyövistä löytyy alle 50-vuotiailta.

Syöpäseulonnat tulevat lisääntymään

Suomessa aloitettiin rintasyöpäseulonnat 1980-luvun lopussa. Tällä hetkellä seulontoihin kutsutaan 50–68-vuotiaat naiset kahden vuoden välein.

Valtakunnallisesti noin 85 prosenttia kutsun saaneista osallistuvat seulontoihin.

Osallistuneista noin 3 prosenttia kutsutaan varmistustutkimuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että röntgenkuvista on löytynyt jotain epäilyttävää. Kaiken kaikkiaan seulontoihin osallistuneista noin 0,6–0,8 prosentilta löytyy syöpää.

Kiurun mukaan erilaisten syöpien seulonnat tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

– Voisi sanoa, että rintasyövän seulontaa ei enää tarvita siinä vaiheessa, kun lääkehoito ja hoidot ovat kehittyneet niin, että se on ihan sama missä vaiheessa syöpä havaitaan, niin se pystytään hoitamaan. Mutta siihen on vielä matkaa.

Lue myös: Rintasyövän seulontaan ehdotetaan laajentamista

Kuvantamisteknologia kehittyy

Rintojen kuvantamiseen käytetty teknologia on hiljattain kuitenkin saanut kehitystä.

Perinteinen kuvantamistapa on röntgenissä tehtävä mammografia, ja toinen käytössä oleva menetelmä on ultraäänitutkimus. Kummassakin tavassa teknologia on edistynyt siten, että kuvat voidaan mallintaa kolmiulotteisina. Kuvantamismenetelmä riippuu jokaisen potilaan henkilökohtaisesta hoidon tarpeesta.

– Huolehditaan aina siitä, että potilas saa sen vastauksen, minkä tarvitsee. Negatiivinen löydöshän on positiivinen tässä tutkimuksessa, sillä löydös on hyvä, kun se löydetään ajoissa.

Rintasyöpää voidaan myös tutkia magneettikuvaamalla tai paksuneulanäytteellä.

Tulevaisuudessa Kiuru toivoo rintasyövän esiasteen löytyvän esimerkiksi verinäytteestä, jolloin kuvantamista ei tarvittaisi.

Ovatko myös miesten rintasyöpätapaukset lisääntyneet? Miten syöpäseulonnat Suomessa eroavat muista Euroopan maista? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Katso myös: Pauliina sairastui keuhkosyöpään, sitten siskolla diagnosoitiin rintasyöpä

7:28 Pauliina Salonen kertoo omasta ja siskonsa syöpädiagnooseista sekä niiden vaikutuksesta elämäänsä.