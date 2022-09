Kokonaisen lohen voi löytää nyt halvalla kaupasta – näin saat kalasta upeat fileet ja ruodot pois

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin elokuussa, mitkä seikat vaikuttavat lohen hintaan kaupoissa . Norjan lohi on ylivoimaisesti suosituin kala suomalaisten ostoskoreissa, kotimaisista kaloista eniten ostetaan puolestaan kasvatettua kirjolohta.

On hyvä muistaa, että lohi ja kirjolohi ovat täysin eri kalalajeja, jotka eivät ole edes sukua toisilleen.

Kokonaisen lohen voi saada nyt halvalla – näin käsittelet sen!

Yle kertoi syyskuussa Norjan lohen kilohinnan olevan nyt halvimmillaan tänä vuonna. Ylen mukaan esimerkiksi Rovaniemen Citymarketissa on nyt myyty kokonaista lohta kahdeksan euron kilohintaan. Se on alle kaupan ostohinnan eli lohi on palannut nyt monin paikoin sisäänheittotuotteeksi.