Pakastimen anti kannattaa muistaa hyödyntää.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen.

Esimerkki-iltapalalla kannattaa Partasen mukaan kaivaa jogurtin kaveriksi pakastimesta marjoja syötäväksi.

– Monella suomalaisellahan on pakastimessa marjoja. On mustikkaa, vadelmaa, mansikkaa, mustaherukkaa... Näistä itse asiassa mustaherukka ja vadelma ovat tosi kuitupitoisia verrattuna vielä mustikkaan ja mansikkaan.

– Jos niitä sattuu löytymään, niin ne ovat todellisia kuitupommeja, Partanen vinkkaa.

Lue myös: Älä sulata pakastettuja marjoja jääkaapissa

Jogurtin ja marjojen lisäksi iltapalaa voi höystää vaikkapa pellavansiemenrouheella.

Suositus olisi, että naiset saisivat ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miehet 35 grammaa, mutta monella luvut ovat huomattavasti heikompia.

Mikä luku puuro- tai pastapaketin kyljestä kannattaa opetella? Entä mitä Partanen suosittelee aamupalaksi, välipalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi? Ja mitä kuituvirhettä ei kannata tehdä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!