"Lihapommi" suututti suomalaiset – asiantuntijat: "Ei ole tarkoitus lopettaa lihankäyttöä"

Kaksi syytä vähentää lihansyöntiä

Nyt uusia ravitsemussuosituksia kommentoivat Huomenta Suomessa Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm sekä Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski . Lahti-Koski on myös mukana valtion ravitsemusneuvottelukunnassa, jossa ravitsemussuositukset laaditaan.

Fogelholmin mukaan syitä suositukselle vähentää lihansyöntiä on kaksi: ympäristöllinen ja terveydellinen. Molemmat olivat syynä jo 10 vuotta sitten, kun punaisen lihan käytölle tuli ensimmäistä kertaa rajoituksia ravitsemussuosituksissa.

– Nyt niitä on hieman tiukenettu. Voidaan sanoa, että näyttö on koko ajan vahvempi ja vahvempi lihan ja terveyden ja lihan ja ympäristön haittojen välillä.

Vaikka syy-seuraussuhteet ovat Fogelholmin mukaan vielä hieman hämärän peitossa, on esimerkiksi punaisen lihan ja paksusuolen syövän välillä pystytty jo osoittamaan yhteys.

Mitään ei kielletä: "Ei ole tarkoitus lopettaa lihankäyttöä Suomessa"

Ravitsemussuosituksien kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kyse on suuntaa-antavista suosituksista. On selvää, että lihankäyttöä olisi hyvä vähentää, mutta ketään ei siihen voida pakottaa.