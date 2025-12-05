Uunijuureksissa on runsaasti kuitua, muistuttaa Hanna Partanen.
Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen.
Päivällisen osaksi Partanen suosittelee muun muassa uunijuureksia. Hän muistuttaa, että suomalaisten yleiset kasvisvalinnat, kuten kurkku, tomaatti ja salaatti, ovat oikeastaan hyvin kuituköyhiä valintoja.
– Menkää pakasteosastolle. Siellä on erityyppisiä uunijuureksia, ja näissä on paljon, paljon enemmän kuitua, Partanen suosittelee.
Jo 200 grammassa uunijuureksia on Partasen mukaan 6–7 grammaa kuitua.
– PIkkuisen öljyä ja sitruunamehua päälle, niin avot!
