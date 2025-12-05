Uunijuureksissa on runsaasti kuitua, muistuttaa Hanna Partanen.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuosituksen saisi täyteen.

Päivällisen osaksi Partanen suosittelee muun muassa uunijuureksia. Hän muistuttaa, että suomalaisten yleiset kasvisvalinnat, kuten kurkku, tomaatti ja salaatti, ovat oikeastaan hyvin kuituköyhiä valintoja.

– Menkää pakasteosastolle. Siellä on erityyppisiä uunijuureksia, ja näissä on paljon, paljon enemmän kuitua, Partanen suosittelee.

Jo 200 grammassa uunijuureksia on Partasen mukaan 6–7 grammaa kuitua.

– PIkkuisen öljyä ja sitruunamehua päälle, niin avot!

Nappaa resepti: Uunijuurekset Kari Aihisen tapaan

Mikä luku puuro- tai pastapaketin kyljestä kannattaa opetella? Entä mitä Partanen suosittelee aamupalaksi, välipalaksi, lounaaksi ja iltapalaksi kuitumääriä ajatellen? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!