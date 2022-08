Vaihdoimme makaronilaatikosta yhden ainesosan – tuli halvemmaksi ja lapsikin tykkäsi: "Ihan sikahyvää!"

Perinteinen jauhelihasta tehty makaronilaatikko on yksi suosituimmista arkiruoista. Kerroimme elokuussa, että suomalaiset toden totta ovat jauhelihakansaa. Lihatiedotuksen mukaan puolet myytävästä tuoreesta lihasta on maassamme jauhelihaa ja sen myynnin arvo on noin puolet lihakaupasta. Pääosa myytävästä jauhelihasta on teollisuuden pakkaamaa.