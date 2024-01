Edullinen ja hyvin säilyvä proteiinipommi jää monilta ostamatta yksinkertaisesta syystä: "Se on sääli"

Soijarouhe on edullinen proteiinipommi – ja se on helppo maustaa!

– Mutta suomalaisille kotikokeille tämä ei ole täysin selvää. Se on sääli, sillä soijarouhe on helppo, säilyvä ja edullinen kasviproteiini arkiruokiin kuten makaronilaatikkoon tai bolognesekastikkeeseen. Myös tofu on todella monipuolinen raaka-aine, kertoo Chocochili-blogistaan tunnettu keittokirjailija Elina Innanen Meiran tiedotteessa.