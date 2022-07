Pakastatko jauhelihaa? Älä vaan tee näitä mokia

Jauheliha on suosittu ja monipuolinen elintarvike, jota moni ostaa tarjouksesta useamman paketin kerralla. Lihaa voi aivan hyvin pakastaa lähitulevaisuutta ajatellen, kunhan muistaa pari oleellista sääntöä.

HK on muistuttanut, että mitä rasvaisempi liha, sitä nopeammin se pilaantuu pakastimessakin. Esimerkiksi rasvaista jauhelihaa ei kannata pakastaa kolmea kuukautta pidempään, kun taas vähärasvaisempi jauheliha säilyy jopa puoli vuotta moitteettomana, jos pakastimesi lämpötila on vähintään -18 celciusastetta.

Älä sulata jauhelihaa lämpimässä vedessä tai huoneenlämmössä

Kun sitten aiot käyttää jauhelihan pakastimesta, on syytä muistaa oikea sulatustapa. Jauhelihaa ei saa jättää tunneiksi huoneenlämpöön sulamaan, sillä tällöin riskinä on lihan pilaantuminen. Jotkut laittavat jauhelihapakkauksen pakastimesta suoraan lämpimään vesihauteeseen sulamaan. Tässäkin on omat riskinsä, muistuttaa Tieteen Kuvalehti.