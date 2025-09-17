Hans Välimäen ja hänen yhtiökumppaneidensa ravintola on lopettanut toimintansa, ainakin toistaiseksi.

Helsinkiläinen gastropub-ravintola The Rook on sulkenut ovensa. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa ravintoloitsija ja keittiömestari Hans Välimäki.

– Ravintolan pitkäksi venähtäneen kesäloman aikana olemme pohtineet tulevaa ja päättäneet laittaa Rookin toistaiseksi tauolle, Välimäki kirjoittaa.

Välimäen mukaan päätökseen ei liity draamaa, vaan yrittäjät haluavat keskittää energiansa muihin nykyisiin ja tuleviin projekteihinsa.

– Rook ei enää sellaisenaan istunut suunnitelmiimme – mutta emme myöskään sulje pois, etteikö se vielä joskus palaisi. Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tulleessaan.

Gastropubin paikalle uudet ravintoloitsijat

The Rook -ravintola keskittyi tasokkaaseen pubiruokaan, ja Välimäki kuvaili vuonna 2023 paikkaa gastropubiksi.

– Gastropubi on vastine nykypäivän bistrolle. Niissä on muutenkin paljon yhteneväisyyttä, mielenkiintoiset ruokalistat, halpojen ja unohdettujen raaka-aineiden käyttö sulassa sovussa luksustuotteiden kanssa, laajat juomamenut, osaava tarjoilu sekä rento ilmapiiri, Välimäki pohti vuonna 2023.

The Rookin tiloissa Helsingin Yrjönkadulla aloittavat lokakuun alussa uudet ravintoloitsijat. Hans Välimäellä ja hänen yhtiökumppaneillaan on Helsingissä vielä neljä muuta ravintolaa: Bardot, Bouchon Carême, Gina ja Brasserie Lionne.

10:09 Hans Välimäki ja Maria von Graevenitz-Välimäki kertoivat uudesta ravintolaprojektistaan Huomenta Suomessa helmikuussa 2025.