Esimerkiksi Helsingissä vihreä tähti on myönnetty aiemmin Ravintola Nokalle, Grönille, Nollalle ja Naturalle. Grönillä on myös perinteinen Michelin-tähti.

Nyt vihreät tähdet ovat täysin yllättäen poistuneet oppaan nettisivuilta. Asia on nostettu esiin useissa eri medioissa sekä ravintola-alan sisäisissä ryhmissä. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Iltalehti .

Michelin-opas on yllättäen luopunut ravintoloille jaettavista vihreistä tähdistä. Vihreitä tähtiä on jaettu "tavallisten tähtien" rinnalla ravintoloille, jotka tunnetaan kestävästä ja vastuullisesta kulttuuristaan niin ruoan kuin muunkin ravintolatoiminnan saralla.

Katso myös video: Ravintola Nokan Ari Ruoho ja Terhi Vitikka kertoivat keväällä 2025, miten huippuravintolaa voi pyörittää vastuullisesti.

– Michelin vain päätti, että vihreitä tähtiä ei enää ole ja ne katosivat sivuilta.

Ruohon mukaan kukaan Michelin-organisaatiosta ei ole ollut ravintolaan yhteydessä asian tiimoilta.

– Ei tietenkään. Sieltä ei pahemmin tänne meille Suomeen muutenkaan kommunikoida.

"Todellinen kömmähdys"

Ruoho kuvailee vihreiden tähtien katoamista harmilliseksi. Tähti on ollut hieno kunnianosoitus ja toki myös jonkinlainen myyntivaltti. Tähti kuin tähti houkuttelee asiakkaita ravintolaan syömään.

– Asiakas sanoo käyneensä syömässä Michelin-ravintolassa ja unohtaa mainita, että se oli vihreä tähti.

– Tämä oli Micheliniltä todellinen kömmähdys. Eivät he pysty mitenkään kontrolloimaan tai valvomaan sitä, että miten niitä vastuullisuusasioita todellisuudessa ravintoloissa hoidetaan.