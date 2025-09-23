Taas yksi Helsingin paraatipaikalla toimivista ravintoloista sulkee ovensa.

Noho Partners -ravintolayhtiöön kuuluva helsinkiläisravintola Chéri lopettaa toimintansa. Ravintola julkaisi aiheeseen liittyvän päivityksen sosiaalisen median sivuillaan tiistaina 23.9.

Päivityksen perusteella ravintola on nyt viimeistä viikkoa auki.

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

– Liity seuraamme Chérin viimeiselle viikolle, ja juhlitaan yhdessä rakastamiemme makujen ja muistojen parissa. Kiitos kaikille, jotka olette olleet osana Chérin tarinaa. Toivottavasti nähdään vielä kerran!

"Konsepti ja tarina ovat tulleet tiensä päähän"

Julkaisun kommenttikentästä selviää, että Chéri on viimeisen kerran auki lauantaina 27.9.

Saman vahvistaa MTV Uutisille myös Noho Partnersin varatoimitusjohtaja Maria Koivula.

– Ravintola Chérin konsepti ja tarina ovat tulleet tällä erää tiensä päähän. Ravintola sulkeutuu syyskuun lopussa.

Koivulan mukaan ravintolan henkilöstö saadaan sijoitettua uusiin töihin yrityksen sisällä.

– Suunnittelutyö tilan seuraavan käyttötarkoituksen osalta jatkuu, mitään vahvistettavaa siihen liittyen ei toistaiseksi ole.

Haastava vuosi ravintoloille

Chéri-ravintolan avasivat vuonna 2021 suosittujen Yes Yes Yes- ja Holiday Bar -ravintoloiden omistajat Richard McCormick ja Alex Nieminen. Ravintolaa kuvailtiin tuolloin elegantiksi pariisilaishenkiseksi brasserieksi.

Vuonna 2025 useat tunnetut ravintolat ovat joutuneet sulkemaan ovensa muun muassa talousvaikeuksien vuoksi. Syyskuussa uutisoitiin muun muassa helsinkiläisravintola Topan hakeutuneen konkurssiin. Aiemmin tänä vuonna uutisoitiin myös muun muassa Sue Ellenin sulkeutumisesta sekä Akseli Herlevin hampurilaisravintoloiden konkurssista.

Katso myös: Miksi ravintoloita kaatuu nyt koko ajan?

11:28 Ravintolayrittäjät Henri Alén ja Linda Stenman-Langhoff kertoivat alkuvuodesta 2025, miksi ravintoloita menee nurin.