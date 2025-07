Helsinkiläisravintolaan voi olla nyt jonoa iltakymmeneltä, kun ennen ravintola tyhjeni asiakkaista siihen mennessä. Mistä on kyse?

Suomalaisten ravintolakäyttäytyminen on Boulevard Bar & Seafood -ravintolan omistajan Sylvester Soisalon mukaan hyvin vakiintunutta.

Ravintolaillallinen merkitsee monelle juhlapäivää, ja illallinen syödään usein eteläisempään Eurooppaan verrattuna aikaisin.

Ravintolaan ei usein illallisen jälkeen jäädä enää nauttimaan tunnelmasta ja drinkeistä, vaan tavanomaisempaa on vaihtaa paikkaa, kun ruoka on syöty.

Soisalo omistaa myös ravintola The Grand Bar & Grillin sekä Goldfish Barin Helsingin Korkeavuorenkadulla. Noin vuosi sitten ovensa avannut Goldfish keskittyy erityisesti cocktaileihin, mutta tarjolla on myös esimerkiksi olutta ja ostereita.

Kolmea ravintolaa pyörittävä Soisalo huomasi asiakkaiden viihtyvän Goldfishissä myöhään, kun ruokaravintolat Boulevard Bar & Seafood ja The Grand Bar & Grill tyhjenivät asiakkaista viimeistään kello 23.

Tähän Soisalo kyllästyi, ja nyt Boulevard Bar & Seafoodiin on perjantai-iltaisin muutaman kymmenen metrin jono kello 21.55.

Syynä on kaksi viikkoa sitten alkanut myöhäisillan happy hour.

"Supermenestys"

Myöhäisillan "onnentuntia" vietetään Bulevardilla perjantaisin ja lauantaisin alkaen kello 22, ja ravintola kertoo Tiktokissaan tarjolla olevan muun muassa ranskalaisia, ostereita ja oliiveja, olutta ja kuohuvaa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Soisalo kertoo tempauksen olleen jo tähän mennessä "supermenestys".

– Mikään ei ole sen parempaa, kuin että jengi nauttii, hän sanoo MTV Uutisille.

"Tarkoitus on elvyttää oikeita asioita"

Soisaloa inspiroivat ravintolat eteläisemmässä Euroopassa, jossa ihmiset viihtyvät pitkään ja käyvät ravintoloissa myös arkena. Hän toivoisi Suomeen kulttuuria, jossa ihmiset poikkeaisivat ravintoloihin myös spontaanisti.

– Me haluamme avata ovemme myös nopeille ruokailijoille, jotka syövät esimerkiksi vain alkuruoan tai salaatin. Aina ei tarvitse syödä kokonaista menua, Soisalo sanoo.

Boulevard Bar & Seafood tunnetaan modernina kalaravintolana.Tuukka Koski

Myöhäisillan happy hourin ideana on tuoda nimenomaan ravintolan baarin puolelle asiakkaita. Happy hourilla Soisalo haluaa tehdä ravintolakulttuurista kenties hieman saavutettavampaa.

Taloudellinen tilanne on maailmalla heikentynyt jo pidemmän aikaa, ja moni tuntee sen vaikutukset myös henkilökohtaisessa taloudessaan.

– 1990-luvulla happy houreja oli joka nurkassa, kun oli lama, Soisalo sanoo.

– Minä katson mieluummin sitä, että vieraat nauttivat, vaikka budjetti olisi hieman niukempi, hän jatkaa.

Myöhäisillan happy hourin sanoman hän kiteyttää yhteen lauseeseen:

– Tarkoitus on elvyttää oikeita asioita, kulttuuria, ja saada ihmiset taas hymyilemään.

Myöhäisillan after work huomioi myös vuorotyötä tekevät

Myöhäisiä happy houreja löytyy myös muista ruokaravintoloista Helsingissä. Esimerkiksi Iso-Roobertinkadulla sijaitseva Jackie Bar järjestää keskiviikkoisin ja torstaisin myöhäisillan after workin iltakymmenestä eteenpäin.

Jackie Barin menu koostuu pääosin pizzoista, joiden lisäksi tarjolla on viinejä ja cocktaileja.

Ravintola on pitänyt perinteisempään tapaan after workeja noin puolentoista vuoden ajan kello 16–18 välillä, ja ravintoloitsija Amira Chokairy kertoo niiden olleen suosittuja.

– Me huomasimme, että monilla työpäivät venyvät, ja he haluavat silti tulla vielä lasilliselle tai istumaan iltaa, vaikka kello olisi jo kymmenen. Perinteiset afterit osuu usein niille, joilla on 8–16 työrytmi, mutta moni muukin kaipaa paikkaa, missä pääsee rentoutumaan ja siirtymään työstä vapaalle, Chokairy kertoo sähköpostitse MTV Uutisille.

Osa rentoa ja kasvavaa kaupunkikulttuuria

Jackie Barissa arki-iltojen after work tarkoittaa muun muassa tarjoushintaisia juomia ja rentoa tunnelmaa.

– Ei DJ:tä, ei bileitä, vaan juuri sellainen hyvä fiilis. Voi istua alas, jutella ja ehkä tilata vielä pizzan puoliksi, Chokairy kuvailee.

Ravintoloitsija toivoo ravintolaan menemisen kynnyksen pienenevän, kun on mahdollisuus tulla esimerkiksi vain viinilasilliselle edullisempaan hintaan.

Boulevard Bar & Seafoodin myöhäinen happy hour on Chokairyn mielestä askel oikeaan suuntaan.

– Me pidämme ajatuksesta, että ravintolassa käyminen ei ole enää vain illallinen kello 18 – se voi olla myös "ehditään vielä" -fiilis iltakymmenen jälkeen, Chokairy sanoo.

– Kaupunkikulttuuri kasvaa pikkuhiljaa ja tulee rennommaksi, ja meidän mielestä se on pelkästään hyvä juttu, hän jatkaa.

