Hans Välimäeltä yllättävä peliliike: "Nyt tuntui, että oli oikea aika"

Keittiömestari Hans Välimäki kumppaneineen avaa keväällä 2025 uuden ravintolan Helsingin ydinkeskustaan.

Vaikka ravintoloita tuntuu nyt menevän nurin ennätystahtiin, näkyy alalla myös valoa tunnelin päässä. Televisiostakin tuttu kokki Hans Välimäki yhtiökumppaneineen avaa nimittäin jälleen uuden ravintolan.

Tiedotteen mukaan uutuusravintola Lionne tuo Helsinkiin ranskalaisvaikutteisen brasserie-elämyksen. Tarjolle tulee niin eurooppalaistyylistä aamiaista kuin klassikkoannoksia sisältävää brasserie-lounasta sekä -illallista. Lisäksi Lionne lupaa, että jatkossa sieltä saa kaupungin parasta aamiaispuuroa.

– Ranskalaisen keittiön ydin on yksinkertaisissa mutta täydellisissä asioissa. Mielestäni kolmen kärki ovat kylmä voi, lämmin leipä ja vinaigrette, herkullisia kastikkeita ja jälkiruokia unohtamatta. Näitä haluamme vaalia myös Lionnessa, Välimäki kuvailee tiedotteessa.

Ravintolan taustalla vaikuttaa sama tiimi kuin Helsingissä toimivissa Bistro Bardot’ssa, Italian Bistro Ginassa, The Rookissa ja Bouchon Carêmessa. Välimäen lisäksi mukana ovat Maria von Graevenitz-Välimäki, Arto Rastas ja Miika Lönn.

Mikä on menestyksen salaisuus?

Kurkistus ravintoloiden taustayhtiön Le Fou Oy:n taloustietoihin paljastaa, että bisnekset ovat viime vuosina sujuneet hyvin. Esimerkiksi vuonna 2023 ravintolayhtiön likevaihto oli lähes 5,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoa tuli 878 000 euroa. Vuoden 2024 tulosta ei ole vielä julkistettu.

Mikä siis on Välimäen ravintoloiden menestyksen salaisuus?

– En usko, että on sen kummempaa salaisuutta. Yritetään tehdä mahdollisimman paljon itse käsin, mitä vain pystytään ja osataan, Välimäki kommentoi MTV Uutisille.

Ravintolayhtiöllä on esimerkiksi oma leipomo, jossa leivotaan leivät ja tehdään pizzapohjat ravintoloihin. Lisäksi henkilökuntaa koulutetaan monin tavoin ja ammattitaitoa löytyy vaikkapa riistalihan käsittelyyn.

– Filosofiaan kuuluu, että kun meidän ammattimme on käsityöammatti, niin yritetään pitää siitä kiinni. On totta kai olemassa oikoteitä onneen, mutta me erotumme sillä, että teemme käsin.

Välimäki toivoo positiivisempaa uutisointia

Välimäki vahvistaa, että ravintolayhtiöllä menee tällä hetkellä ihan hyvin, vaikka kaikki yksiköt eivät suoritakaan taloudellisesti yhtä hyvin kuin toiset. Keittiömestari kuitenkin ihmettelee viime aikojen negatiivissävytteistä uutisointia ravintoloiden huonosta tilanteesta.

– Herkutellaan sillä, että jollain yrittäjällä menee huonosti. Heitä raahataan sitten median eteen kertomaan, että miksi menee huonosti, ja kaikki toistaa sitten sitä samaa jargonia.

Tämä kääntyy Välimäen mielestä ravintola-alaa vastaan esimerkiksi työvoimapulaa ajatellen.

– Nuoret rupeavat miettimään, että ei saamari, että eihän tämä kannata yhtään. Ja porukka valittaa, miten raskasta hommaa se on. Kaikki ammatit ovat varmasti raskaita nuorena.

Viimeinen ravintola-avaus? Ei ehkä sittenkään

Välimäen ja kumppaneiden uusi ravintola Lionne sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 37. Se on Välimäen mukaan osoitteena täydellinen ja tuo mieleen eläväiset eurooppalaiset esplanadit viihtyisine ravintoloineen. Tavoitteena on nyt luoda jotain samankaltaista Helsinkiin.

Brasserie Lionne avautuu huhtikuussa 2025. Lionnen nimi juontaa juurensa Välimäkien edelliseen projektiin.

– Bouchon Caremêa suunnitellessamme eräässä logoversiossa oli leijona, ja nimi Lionne tuli silloin mieleen. Nyt tuntui, että oli oikea aika käyttää nimeä – se on elegantti ja samalla helposti lausuttava, Välimäki pohtii.

Välimäki vihjaili keskiviikkona järjestetyssä mediatilaisuudessa Lionnen olevan hänen viimeinen ravintola-avauksensa. Lausahdus ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö keittiömestari voisi vielä joskus avata ravintolaa.

– Viimeisellä avauksella tarkoitin enemmän sitä, että kun Ginaa, Rookia ja Carêmea avattiin, niin Lionnekin oli jo suunnitelmissa. Eli tämä oli viimeinen ravintola tässä putkessa.

Välimäen mukaan ei ole poissuljettua, että hän joskus vielä avaisi esimerkiksi uudelleen fine dining -ravintolan.

– Tällä hetkellä ei ole välttämättä kauheaa hinkua, mutta ehkä se kuningasidea vielä joskus tulee.

