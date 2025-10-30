Yli puolessa kohteista puutteet olivat niin vakavia, että Verohallinto selvittää, onko rikosilmoituksen tekemiselle perusteita.
Verohallinto havaitsi pitsa- ja kebabravintoloiden tehostetussa valvonnassa yhteensä 11 miljoonan euron edestä maksamattomia veroja.
Tehovalvontaa tehtiin reilun kahden vuoden ajan tämän vuoden syksyyn asti, ja sen aikana tarkastettiin yhteensä noin 370 ravintola-alan yritystä, pääasiassa pitsa- ja kebabpaikkoja sekä kiinalaisia ravintoloita.
Maksamattomat verot koostuivat esimerkiksi tuloveroista, arvonlisäveroista sekä ennakonpidätyksistä ja muista työnantajasuorituksista.
Yli puolessa kohteista paljastui niin vakavia puutteita, että ne siirrettiin rikostapausharkintaan. Se tarkoittaa, että Verohallinto selvittää, onko rikosilmoituksen tekemiselle perusteita.
Lisäksi Verohallinto teki muille viranomaisille yli 450 ilmoitusta muun muassa etuuksien väärinkäytöstä, eläkemaksujen laiminlyönnistä ja rahanpesusta.
Harmaan talouden torjunnasta vastaava johtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo, että valvontakohteet oli valittu Verohallinnon oman riskianalyysin perusteella.
Selvityksen mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti pieni tai keskikokoinen anniskelu-, kebab- tai pizzeriaravintola.