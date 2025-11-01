Vuoden Tarjoilija 2025 -tittelin pokannut Katrina Laitinen kertoo tarjoilijan työstä ja tyypillisistä asiakkaista.
Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 2025 huipentuivat perjantaina 24.10. järjestetyn finaaliin Viini & Ruoka -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin Bistro Egossa työskentelevä Piero Silvani ja Vuoden Tarjoilijaksi 2025 BasBas -ravintoloiden Katrina Laitinen
Kaksikko vieraili voiton jälkeisenä viikonloppuna Huomenta Suomessa jakamassa vinkkejä niin ruoanlaittoon, tarjoiluun kuin esillepanoonkin liittyen.
Kolmannen polven ammattilainen
Katrina Laitinen työskentelee ravintola-alalla jo kolmannessa polvessa, ja hänellä on tarjoilijan työstä yli 20 vuoden kokemus.
– Ravintola-ala on minulle täysin sydämen asia. Osasyy, miksi osallistun kilpailuihin on se, että haluaisin nostaa meidän ammattikuntaamme ja tätä alaa näkyville.
Hyvän tarjoilijan tunnistaa Laitisen mukaan kyvystä kohdata asiakas aidosti.
– Otat heidät lämpimästi vastaan kuin he tulisivat luoksesi kylään. Se on mielestäni tämän koko alan ja tarjoilun ydin.
Hyvä tarjoilija ei Laitisen mukaa tuputa ja myy kuin autokauppias, vaan tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja hienovaraisesti.
Tällaisia ovat suomalaiset asiakkaat
Entä millaisia ovat tarjoilijan pitkän kokemuksen perusteella suomalaiset asiakkaat?
– Mielestäni aika vaativia. Suomessa palvelutaso on todella hyvä, mutta suomalaiset asiakkaat varsinkin Suomessa asioidessaan osaavat olla hyvinkin vaativia.
Vaativuudella Laitinen tarkoittaa sitä, että asiakkaat kaipaavat ohjausta valintoihinsa enemmän kuin monissa muissa maissa.
– Meillä ravintola-ala ja viinikulttuuri on sen verran nuorta, että tavallaan me myös tarjoilijoina jonkin verran opastetaan siinä.
Esimerkiksi Ranskassa ollaan jo niin tottuneita ravintolakävijöitä, että asiakkaat haluavat tehdä itse valintoja, eivätkä kaipaa tarjoilijan apua niin paljon.